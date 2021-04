Kedvencünk fogait így ápoljuk

Milyen praktikák nyújthatnak segítséget, ha gyógyszer kell beadnunk kedvencünknek? Részletek itt.

A lepedék és fogkő idővel ugyanúgy lerakódik a háziállatok fogán is, mint az emberekén, és a fog-, illetve ínybetegségek kifejezetten gyakorinak számítanak a felnőtt macskák és kutyák esetében. Hároméves korukra rendszerint a cicáknak és kutyáknak is kialakul valamilyen fogproblémája. Ugyanakkor sokat tehetünk a megelőzés érdekében. Elvihetjük az állatokat orvosi fogtisztításra, de akár naponta moshatjuk is a fogukat, akárcsak a sajátunkat. Sőt ha valamiért átmenetileg panzióba kell adnunk a kedvencünket, ott is kérhetjük, hogy vigyázzanak a fogaira.

Kedvenceink esetében éppúgy fontos a megfelelő szájhigiénia, mint az embereknél

Az otthoni, naponta végzett fogmosáshoz szükségünk lesz fogkrémre és fogkefére, amelyekből léteznek speciálisan állatok számára kifejlesztett termékek. Mindig figyeljünk rá, hogy kedvencünk szájméretéhez megfelelő kefét válasszunk. Semmilyen körülmények között ne mossuk az állatok fogát emberek számára kifejlesztett fogkrémmel, mert megbetegedhetnek tőle. Ha kicsi koruktól hozzászoktatjuk a kedvenceket a napi fogtisztításhoz, ugyanúgy a napi rutinjuk részévé válik majd, mint az evés, a séta, a játék vagy az ürítés.

Léteznek olyan speciális tápok is, amelyeket úgy állítanak össze, hogy segítsenek visszaszorítani a lepedék és a fogkő kialakulását. E célra szolgáló rágókák is kaphatók, amelyek felületének olyan a textúrája, hogy azáltal képesek csökkenteni a lepedék lerakódását. Némelyiket speciális, fogvédő hatású anyagokkal is átitatják. Az első pár alkalommal, mikor az állat ilyen rágókát kap, ne hagyjuk vele magára, nehogy elharapja vagy lenyelje, illetve alkalmanként csak néhány percre adjuk oda neki. A hagyományos csontokat inkább hanyagoljuk, mivel amellett, hogy károsíthatják a fogzománcot, a lepattanó darabok felsérthetik az állat nyelőcsövét vagy beleit.

Kaphatók még különféle spray-k, szájöblítők, amelyek segíthetnek baktériummentesíteni az állatok szájüregét, és amelyeket általában étkezés után kell használni. Emellett vannak olyan adalékanyagok is, amelyeket a kis kedvencek ivóvizébe keverhetünk, és amelyek szintén gátolják a lepedék lerakódását. Ha ilyet használunk, pár napig mindig figyeljük, mennyit iszik négylábú kedvencünk, nehogy hanyagolja a folyadékbevitelt amiatt, mert esetleg zavarja az adalékanyag íze.

Forrás: vetstreet.com