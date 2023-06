A Dyson, mint az elmúlt években többször is, 2022-ben is átfogó kutatást készített nem csak a takarítási, de ehhez kapcsolódóan a kisállattartási szokásainkról is. Az eredményekből kitűnik: a magyarok nem csak Európában, de világszinten is az élmezőnyben vannak a lakosságszámra vetített házikedvencek arányát tekintve. A hazai háztartások 57%-ban van kutya vagy macska, a régióban ennél csak a lengyelek lelkesebb gazdik (65%), míg például a görögöknél csak 44% ez az arány.

FOTÓ: DYSON

Azonban a négylábú kedvenceinkkel való együttélés a higiéniánkra is komoly hatással lehet, hiszen ők nem csak nem törlik meg a lábukat az ajtónál, mint az emberek, de a szőrükre tapadó port és egyéb szennyeződéseket is sokkal ritkábban távolítjuk el olyan alapossággal, mint magunkról vagy ruháinkról. Így egy kutyasétáltatás utáni hazatérés vagy a cicánk parkour-bemutatója a bútorainkon sokkal több kosz szétszóródásához járulhat hozzá, mint azt gondolnánk!

Így tartunk állatot mi

Mindehhez hozzájárul, hogy Magyarországon a cicatartók 44%-a egyáltalán nem korlátozza, hogy kedvence hová mászkál lakásán belül, míg a kutyáknál ugyanez a szám 35%. A bárhol magába foglalja az olyan kényesebb felületeket is, mint a kanapé, vagy akár az ágyunk is…

Kiderül az is, hogy a magyar állattartók 40%-a heti rendszerességgel otthon gondoskodik kedvence bundájának ápolásáról fésüléssel vagy keféléssel, ami dicséretes, de természetesen rengeteg plusz szőr szétszóródásával jár szerte a lakásban. Ezért különösen fontos a rendszeres porszívózás, hiszen ezekben az esetekben nem szimplán szőrről beszélünk, hanem minden akár a szőrre tapadó, minket és szeretteinket fenyegető kórokozókról.

Mindezek mellett nem feledkezhetünk meg kedvencünk fekhelyéről sem, ugyanis a kutatásból kiderül, a magyaroknak csupán háromnegyede takarítja ki a kisállatfekhelyet a rendszeres takarítása során, annak ellenére, hogy itt gyűlhet össze a legtöbb kosz.

Takarítási tippek háziállatok mellé

Különösen fontos tehát, hogy ha háziállatot tartunk, alapos és rendszeres takarítási rutinunk legyen, ami kiterjed minden olyan felületre, ahol kisállataink is megfordulnak. A csúcstechnológiás takarítási eszközök terén több évtized tapasztalattal bíró – és a koszt tudományos szinten is kutató – Dyson szakemberei ezért összegyűjtöttek néhány tippet, amik megfontolása nagyobb tisztaságot, és ezáltal egészségesebb levegőminőséget biztosíthat két- és négylábú családtagjaink számára egyaránt.

1. Kisebb, könnyebb porszívók. Ma már Magyarországon is egyre elterjedtebbek az állóporszívók a korábban egyeduralkodó guruló típusúak mellett, és ezek a készülékek gyakran modulárisak, akár egy kézzel használhatóak. Ez óriási segítséget jelent a puha felületek takarításánál, hiszen gyakran fel kell másznunk az ágyra vagy kanapéra, hogy az összes zegét-zugát megtisztítsuk, ami sokkal nehezebb lenne egy hagyományos készülékkel és annak hosszú csövével hadakozva.

FOTÓ: DYSON

2. Speciális szívófejek. Ma már több gyártó is kínál olyan kiegészítőket, amelyek kifejezetten kisállattartók számára lettek tervezve, ugyanis specifikus fej- és kefekialakításuk révén sokkal hatékonyabban távolítják el a szőrszálakat és szöszöket a bútorok kárpitjából vagy az ágyneműből és matracokból. Rendszeres használatuk elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tisztán tartsuk lakásunkat.

3. Zajszint. Természetesen kiskedvenceink fejlettebb hallásukkal sokkal érzékenyebbek a hangos zajokra, így egy porszívózás sokkal megterhelőbb lehet számukra, mint nekünk. Ebben sokat segíthet, ha egy korszerűbb, csendesebb gépet választunk, ami nem csak kisállatunknak, de nekünk is nagyban megkönnyítheti az életünket azzal, hogy egy gyors takarítás kevésbé zavaró és megterhelő a zajszintet tekintve.

