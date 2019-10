Ezért nem jó, ha velünk alszik kedvencünk

Ilyen eset például, ha mellénk fekszik az ágyba. Márpedig ez egyáltalán nem ritka dolog. Egy amerikai szerint a kutyával rendelkező háztartások felében megengedik a négylábúnak, hogy együtt aludjon a gazdájával. Körülbelül 250 olyan betegség van, amely állatról emberre is terjed, és ezeknek körülbelül 40 százalékát háziállatoktól kaphatjuk el - például parazitákat vagy éppen Staphilococcus-fertőzést.

Komoly betegségeket kockáztatunk

Ha egyszer megszokjuk, hogy az állat velünk alszik, arról utána nagyon nehéz lesz leszoktatni nemcsak őt, hanem magunkat is. Emellett hideg éjszakákon kellemesen melegítenek, van, akiben a mellettük fekvő állat biztonságérzetet kelt, és persze a közös éjszakák tovább erősítik a kötődést ember és állat között. Csakhogy mindeközben akár olyan betegségeket is elkaphatunk, mint a bubópestis. A kutyákon és macskákon is lehetnek olyan bolhák, amelyek hordozzák ezt a kórokozót. Persze tény, hogy a rizikó alacsony, 1977 és 1998 között például mindössze 23 olyan esetet jegyeztek fel, amikor valaki a macskájától lett pestises, és ebből 4 esetben végződött halállal a betegség. Ez is egy újabb ok azonban arra, hogy kedvencünket rendszeresen hordjuk állatorvoshoz.

Nem jó ötlet felengedni a kutyát magunk mellé az ágyra. Fotó: iStock

A kutyák bőrén, szervezetében található különféle parazitákat, férgeket nemcsak azért kell felfedezni és irtani, mert ártalmasak rájuk nézve, hanem azért is, hogy ne tudjanak átkerülni a mi bőrünkre, ha érintkezünk velük. Ha együtt is alszunk, akkor ezek az érintkezések közelibbek, hosszabbak, és számos lehetőséget biztosítanak a kórokozóknak arra, hogy egyik testről a másikra vándoroljanak.

Ezen felül a macskakarmolási betegséget is komolyan kell venni, amely általában bolhás állatról terjed emberre karmolással, harapással. Lázzal, nyirokcsomó-megnagyobbodással, bőrtünetekkel jár, és súlyos esetekben akár a májat, lépet vagy vesét is érintheti. Ráadásul a nevével ellentétben nem kell hozzá feltétlenül karmolás, úgy is elkaphatjuk, ha az állat velünk alszik egy ágyban.

Meningitiszt is elkaphatunk háziállatoktól, ha álmunkban (vagy máskor) megnyalnak minket, de átterjedhet róluk MRSA is, amelyet szintén a szájüregükben, illetve a nyálunkban hordoznak. Az allergiásoknak, allergiára hajlamosaknak pedig nem árt tudni, hogy ha a tüneteik súlyosbodnak, és egy ágyban alszanak a kedvencükkel, akkor lehet, hogy ez a probléma, hiszen az állat szőrében számos allergizáló pollen, illetve egyéb anyag megbújhat. Gyerekek esetében a felsorolt veszélyek még komolyabbak lehetnek, tehát vagy ne engedjük őket együtt aludni az állattal, vagy ha mégis, akkor rendszeres orvosi vizsgálattal győződjünk meg arról, hogy kedvencünk tökéletesen egészséges.

Forrás: thelist.com