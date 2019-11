Erre készüljenek a kutya- és macskatartók

Akinek kutyája és/vagy macskája van, az pontosan tudja, hogy őket is ugyanúgy fel kell készíteni az évszakokkal együtt járó változásokra. Azzal kapcsolatban, hogy az őszi, téli időszakban mik a gazdik legfontosabb feladatai, Dr. Varjú Gábor állatorvos osztott meg néhány értékes információt a Vaol.hu-n.

"Az ősz legtipikusabb problémáját a kullancsok jelentik. Szerencsére többféleképpen is lehet védekezni ellenük, véleményem szerint a tablettás készítmények a leghatásosabbak. Ha máskor nem is, de ősszel és tavasszal védekezni kell a kullancsok ellen. Illetve most a klímaváltozás hatásait tapasztalhatjuk meg, nincs igazi tél, inkább őszies időjárás a jellemző. A kullancsok pedig csak akkor nem jelentenek veszélyt, ha csikorgó hideg van, ami maximum egy-két hétig szokott előfordulni az utóbbi időben" - így a szakember.

Az őszi, téli időszakban más típusú odafigyelést igényelnek a házi kedvencek. Fotó: iStock

Vigyázzunk a mérgekre!

A változó időben kutyáknál fordul elő a kennel köhögési járvány, ami egy ragályos vírusos fertőzés, de szerencsére viszonylag enyhe tünetekkel jár. A macskák esetében macskanáthát okozhat többféle vírus is - a kijáró macskák kétharmada fertőzött, ami rendkívül rossz arány. "Ha kijáró cicánk van, akkor célszerű évente beadni a macskanátha elleni védőoltást" - figyelmeztet Dr. Varjú Gábor, aki hozzáteszi: a kijáró állatokra a kihelyezett rágcsálóirtó mérgek is veszélyt jelentenek. Minden állatot meg lehet menteni, hangsúlyozza az állatorvos, ha a gazdik időben észreveszik a jeleket, és segítséget kérnek.

Kicsi a megfázás esélye

Attól azonban nem kell tartanunk, hogy a hideg időben kedvenceink megfáznak. Ha az állat hozzászokott a napi sétához, akkor nem viseli meg a szervezetét a hőkülönbség, ahogy a fűtött lakásból a fagyos utcára ér. Ettől függetlenül az állatorvos kisebb testű kutyák esetén javasolja a kabát viselését.

Figyeljünk a kinti, szabadban tartott állatokra is! Télen majdnem kétszeresére nő az energiaigényük, így több, szénhidrátban gazdag élelmet kell nekik adni. Ezen kívül alapvető, hogy mindig legyen vizük, az ne fagyjon meg. A fekhelyük téliesítése szintén kiemelten fontos: szigeteljük le a kutyaházat, béleljük ki szalmával, a bejárati részt pedig takarjuk le függönnyel, vagy valamilyen erősebb műanyag fóliával úgy, hogy a lakója tudjon ki-be közlekedni, tanácsolja Dr. Varjú Gábor.

A karácsonyi időszak sem veszélytelen

Az ünnepek környékén, főleg karácsonykor rengeteg állatot visznek be a kórházba hányás-hasmenéssel. Ezt legtöbbször az okozza, hogy a gazdik többször, többféle finomsággal is megkínálják kedvenceiket az ünnepi asztalról, amihez azonban az állat szervezete nincs hozzászokva. Dr. Varjú Gábor szerint inkább válasszunk kutyánk, macskánk számára olyan tápot, amit kifejezetten az ő igényeihez igazodva fejlesztettek ki.