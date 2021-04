Betegségek, melyekkel kutyánk megfertőzhet

Pestis

Pestist a fertőzött bolhák csípése okozhat, de ha állatunk fertőzött, akkor a tüsszentésével is terjesztheti a betegséget. A pestis minden fajtája lázat, hidegrázást és egyéb tüneteket okoz, és ha nem kezelik időben antibiotikumokkal, akkor akár végzetes is lehet. Ha nem akarjuk, hogy az állataink megkapják, tartsuk őket távol a legyektől és a rágcsálóktól.

Viszonylag kicsi az esélye annak, hogy betegséget kapjunk el tőlük

Fonálféreg

A fertőzött állat ürülékében fejlődnek, majd a piszokban élve lárvává alakulnak, és a bőrön keresztül jutnak a testbe, például ha sokat járkálunk mezítláb. A fonálféreg általában nem veszélyes és magától elmúlik, de viszketést okozhat, illetve vörös csíkokat a bőrön. Ha ezek hasmenséssel, gyomorfájásal társulnak, érdemes orvoshoz fordulni.

h i r d e t é s

5 ok, amiért a macskák jobbak a kutyáknál - részletekért kattintson!

Veszettség

Harapással, a fertőzött állatok nyálával terjed a betegség. Mosómedve, róka, borz, de akár olyan háziállat is lehet veszett, amely nem kapta meg a szükséges oltásait. A betegség elején rosszullét,láztapasztalható, melyhez később idegesség, zavarodottság, alvászavar is társulhat. A harapott sebeket alaposan fertőtleníteni kell, és ha veszettségre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz, mert a kezeletlen veszettség halálos is lehet.

Toxoplazmózis

A macskák ürülékében élő parazita okozza, ezért az alomtakarítás után mindig kezet kell mosni, és az alomtálcát is rendszeresen fertőtleníteni. Elsősorban a kismamákra, gyenge immunrendszerűekre veszélyes, de csak akkor, ha nem tartják be a higiénia szabályait. A tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, illetve a zavaros, vörös szemek.

petsMD