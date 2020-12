Az ünnepek alatt ilyen veszélyek leselkednek kisállatainkra

Kisállataink olyanok számunkra, mint a gyerekeink, természetes tehát, hogy mindig igyekszünk szemmel tartani őket, nehogy valami baj történjen velük. Az ünnepek alatt, ha lehet, még jobban ügyelnünk kell rájuk, ilyenkor ugyanis számos veszélynek vannak kitéve. Dr. Will Draper állatorvos a webmd.com oldalán több dologra is felhívta a gazdik figyelmét - mint hangsúlyozta, a tanácsok nagy része már sokak számára ismert, van azonban egy új dolog is, amivel a pandémia miatt kell foglalkozni.

Az ünnepek alatt is vigyázzunk a kisállatainkra. Fotó: Getty Images

A szakember első és legfontosabb ajánlása, hogy ne adjunk kisállatainknak az ünnepi menüből. A sonka, a pulyka húsa, bőre vagy például a marhaszegy nagy mennyiségű zsírt tartalmaz, így ezen finomságokat a kiskedvencek nehezen tudják megemészteni, és akár hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat náluk. A hasnyálmirigy-gyulladás rendkívül komoly következményekkel járhat, súlyos esetben halállal is végződhet. Desszerttel szintén ne kínáljuk az állatokat - főleg, ha az édességek étcsokoládét vagy mesterséges édesítőszert, például xilitet tartalmaznak -, mert életveszélyesek a számukra. Bizonyos gyümölcsökkel és zöldségekkel, így a szőlővel, a mazsolával, a fokhagymával, a hagymával ugyanez a helyzet.

Dr. Draper arra is felhívta a figyelmet, hogy miután befejeztük az étkezést, amilyen gyorsan csak lehet, mossuk el a használt tányérokat, edényeket, a fölösleges ételmaradékot pedig tüntessük el a kisállat szeme (és orra) elől. A torkos jószágok ugyanis a szemeteszacskót is képesek szétszaggatni, ha valamilyen finom falat megszerzéséről van szó. Ez azonban nem csupán azért veszélyes, mert így zacskódarabokat is lenyelhetnek, amelyeket gyakran csak műtéti úton lehet eltávolítani; a befalt csontok, porcok hasnyálmirigy-gyulladást, gyomor-bélhurutot okozhatnak náluk.

Afelől ugyancsak bizonyosodjunk meg, hogy kedvencünk nem tud belekóstolni az olyan ünnepi növényekbe, mint a fagyöngy, a hortenzia vagy a fátyolvirág. Ezek sajnos, bár nagyon mutatósak, és feldobják az otthonunkat, mérgezőek lehetnek a kisállatok számára.

Végül, de nem utolsósorban dr. Draper kiemelte: eddig nem kellett kifejezetten törődnünk azzal, mennyire megrémítheti a kisállatokat a maszk, a pandémia miatt azonban ez valós problémává vált. Lehet, hogy kedvencünk se a gazdiját nem ismeri meg maszkban, se azokat a vendégeket, akikkel korábban már számtalanszor találkozott, és emiatt szokatlanul viselkedhet, idegessé, feszültté válhat. Sőt, a stressz okán akár hányással, hasmenéssel járó gyomor-bélhurut is jelentkezhet. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a kisállatunkat nagyon rosszul érinti a sok maszkos ember, vigyük el őt a lakás egy csendes, nyugodt részére, és hagyjuk, hogy magában pihenjen egy kicsit.