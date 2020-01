A pajzsmirigybetegség tünetei kisállatoknál

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2018. november 22. 12:18 Módosítva: 2020. január 14. 12:42

A pajzsmirigy nem csak az emberek, hanem az állatok számára is fontos szerv, amely több hormont is termel - ezek felelnek többek között az energiaszintért, a növekedésért, a testhőmérsékletért, a szívverésért. A macskák és a kutyák esetében nem egyszerű felismerni, ha rendellenesen működik a pajzsmirigyük, de nem is lehetetlen - első lépésként érdemes tisztában lenni a tünetekkel.

Apajzsmirigyrendellenes működése egyáltalán nem ritka a kutyák és macskák esetében. Míg a kutyáknál inkább az alulműködés a jellemző, a macskáknál gyakoribb a túlműködés. Az állatoknál a betegség bármilyen életkorban jelentkezhet, de a macskáknál a tünetek csak ritkán válnak nyilvánvalóvá 7 éves kor előtt, míg a kutyák esetében 2 és 7 éves koruk között jelentkezhetnek. Ha a kutya lomhább, kedvetlenebb lesz, az jelezhet alulműködő pajzsmirigyet Megváltozhat az állatok energiaszintje, aktivitása

Alulműködő pajzsmirigy esetén a kutya egyre lomhább lesz, kevésbé lelkesen játszik, vagy indul sétálni, valószínűleg többet is alszik. A túlműködő pajzsmirigyű macskák viszont élénkebbé, energikusabbá válnak, ami elsőre még akár jól is hangozhat, de ha például egy idősebb cicánál tapasztalunk ilyesmit, érdemes lehet megvizsgáltatni a hormonszintjét - főleg, ha többet iszik, eszik, nyávog, vizel, esetleg rendszeresen hány is. A testsúlyra is hatással van Ha a kutyánk ugyanannyit eszik, és mozog, mint korábban, mégis hízni kezd, akkor szintén gyanakodhatunk arra, hogy a pajzsmirigyével nincs minden rendben, és ha a betegséget nem diagnosztizálják időben, az állat akár kórosan is elhízhat. A macskáknál látványos fogyás jelentkezhet, ha túlműködik a pajzsmirigyük, miközben az étvágyuk megnő - ezeket a tüneteket különösebben az idősebb cicáknál érdemes komolyan venni.

Az állatok szőrével, bőrével is lehet gond A alulműködő pajzsmirigyű kutyák szőre fénytelenné válik, hullani kezd, száraz lesz, a bőrük hámlani kezd. Emellett feltűnően fázékonnyá is válhatnak, több időt töltenek a fűtőtest közelében, és hideg időben vonakodnak kimenni. A túlműködő pajzsmirgyű macskáknál a szőr zsírossá, fénytelenné válhat, a cicák pedig néha hanyagolni kezdik a mosdást, és "ápolatlanabbá" válik a külsejük. Náluk jellemző tünet még az egyre gyakoribb hányás, amivel mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert a kezeletlen pajzsmirigybetegség a cicáknál vérnyomásgondokhoz, és szívbetegség kialakulásához vezethet. Forrás: petmd.com