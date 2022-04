A kutyatálak kevésbé ismert veszélye

A házi kedvencek etetőtálja több korábbi kutatás szerint is az egyik legszennyezettebb tárgy lehet a háztartásokban, hiszen olykor közel annyi baktérium nyüzsög benne, mint egy vécékagylóban - írja a CNN. A kockázat mérséklése érdekében az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerhatósága (FDA) egy rövid útmutatót is közzétett az állattartók számára, lépésről lépésre kifejtve benne a helyes élelmiszer-tárolás és etetés körüli higiénia alapjait. Az Észak-karolinai Egyetem két állatorvos kutatójának felmérése szerint ugyanakkor az FDA-féle útmutató közel sem elég hatékony a gazdik edukációja terén.

Ha nem tisztítjuk rendszeresen, kedvencünk etetőtálja fertőzések forrásává válhat. Fotó: Getty Images

A kutatók összesen 417 kutyatulajdonost kérdeztek ki etetési rutinjukról. Mint kiderült, a résztvevők nem egészen 5 százaléka ismerte csupán az FDA által megfogalmazott irányelveket. Eközben a gazdik 43 százaléka másfél méternél kisebb távolságra tárolta egymástól a saját élelmiszereit és négylábú kedvence táplálékát otthon. Mindössze 34 százalékuk mosott rendszeresen kezet etetés után, míg 33 százalékuk ugyanazokon a felületeken készítette elő a konyhában a kutyaeledelt, mint ahol a saját ételeit is szokta.

Minden etetés után mosni kell a tálakat

Ötven gazdi bevonásával egy kísérletet is lefolytattak a kutatók, amelyben az etetőtálak szennyezettségét vizsgálták. Minden részt vevő eb táljáról mintát vettek az azokban fellelhető baktériumok mennyiségének kimutatására, majd a gazdikat három csoportba osztották. Az A csoport tagjainak nyolc napig az FDA útmutatását kellett követnie. Ebbe egyaránt beletartozott az etetés előtti és utáni kötelező kézmosás, hogy nem meríthették ki magával a tállal zacskójából a kutyatápot, illetve minden etetés után ki kellett kaparniuk, majd szappannal és forró vízzel el kellett mosniuk a tálat. A maradékot is csak meghatározott módon dobhatták ki, a száraz kutyatápot pedig az eredeti zacskójában kellett tárolniuk.

A B csoport tagjai egy kombinált útmutatást követtek, amelyben az FDA állateledelek kezelésére vonatkozó irányelveit az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek kezelésére vonatkozó irányelvek egészítették ki. A gazdiknak itt is rendszeresen legalább 20 másodpercig kezet kellett mosniuk szappannal. Mosogatás előtt ki kellett kaparniuk a tálakat, majd azokat szappannal és legalább 71 Celsius-fokos vízzel tisztítani minimum 30 másodpercig, végül tiszta papírtörlővel szárazra törölni. A mosáshoz és szárításhoz emellett az amerikai Nemzeti Szanitációs Alapítvány (NSF) által hitelesített mosogatógépet is használhattak. A C csoport semmilyen útmutatást nem kapott, csupán a második mintavétel dátumát közölték velük a kutatók.

Az így kapott eredményekből kiderült, hogy az A és a B csoport által követett gyakorlat egyaránt számottevően csökkentette az etetőtálak szennyezettségét. A forró vízzel vagy mosogatógépben történő tisztítás 90-99 százalékkal csökkentette a tálakon megtelepedő baktériumok számát a hideg vagy langyos vízzel folytatott mosogatáshoz képest. Ezzel szemben a C csoportba tartozó kutyák tálkájának szennyezettsége még emelkedett is a kísérlet végére. A gazdik egyike sem mosta el kedvence tálját a két mintavétel között eltelt nyolc nap alatt, dacára annak, hogy egyébként már tudtak az FDA-útmutatás létezéséről, akárcsak arról, hogy mikor fogják újból tesztelni a kutatók a tálakat.

Az etetőtálak baktériumtanyák lehetnek

"A legtöbb kisállat-tulajdonos nincs tisztában azzal, hogy kedvenceik etetőtálja baktériumok rejtett forrása lehet a háztartásban. Ha ismerjük, hogyan csökkenthetjük ezt a kockázatot, illetve megfelelő tárolási és higiénés gyakorlatot követünk, azáltal boldogabb, egészségesebb háztartást alakíthatunk ki" - összegezték tapasztalataikat a kutatók a PLOS ONE című folyóiratban közzétett tanulmányuk kapcsán kiadott sajtóközleményben.