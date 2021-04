4 jel, ami arra utalhat, hogy háziállatunk cukorbeteg

Az emberhez hasonlóan a kutyáknál és a macskáknál is kialakulhatnak olyan krónikus betegségek, mint például a diabétesz. A kockázat ráadásul jóval magasabb, ha a háziállatunk túlsúlyos vagy elhízott. Mint arról Dr. Christopher G. Byers állatorvos beszélt az everydayhealth.com-nak, az amerikaiak körében egyre elterjedtebb a cukorbetegség, és ugyanez a "trend" figyelhető meg az USA-ban a macskák és a kutyák esetében is. "A kutyáknál az 1-es típusú cukorbetegséghez hasonló, inzulinfüggő diabétesz alakulhat ki, a macskáknál diagnosztizálható betegség viszont inkább olyan, mint az embereknél a 2-es típusú cukorbetegség" - magyarázza a szakember, aki azt is elmondta, kisállatainknál melyik az a 4 tünet, amely cukorbetegségre utalhat.

Kisállataink is lehetnek cukorbetegek. Fotó: Getty Images

Többször vizel a szokásosnál

Ha kedvencünk a szokásosnál többször vizel, nagyobb mennyiséget ürít, esetleg nem bírja addig tartani a vizeletét, amíg elér az almáig vagy elmegyünk vele sétálni, felmerülhet a cukorbetegség gyanúja. Byers szerint ugyanis kutyáknál, macskáknál a diabétesz mellitusz egyik leggyakoribb jele a vizeletürítés gyakoriságának megnövekedése (ugyanúgy, ahogy egyébként az embereknél is). "Ha avércukorszintmegemelkedik, egy idő után eléri azt a küszöbértéket, amely felett a cukor elkezd a vizeletbe áramlani. Amikor ez megtörténik, a szervezetben egy ozmotikus diurézisnek nevezett folyamat megy végbe, ami bőséges és gyakoribb vizeletürítést eredményez" - magyarázza az állatorvos.

Több vizet iszik

Azt vettük észre, hogy kedvencünk vízivási szokásai megváltoztak az utóbbi időben? Amennyiben sokkal több vizet iszik, mint amit megszokhattunk tőle, akkor van esély, hogy cukorbeteg. Az erős szomjúság ugyanis, csakúgy, mint az embereknél, a kutyáknál és a macskáknál is diabéteszre utalhat. "A cukorbeteg állatok gyakrabban termelnek nagy mennyiségű vizeletet, ezért több vizet isznak, hogy kompenzálják a vizeléssel elvesztett folyadékot" - így Byers.

Többet eszik, de fogy

Az is a diabétesz egyik jellemző tünete, ha szőrös barátunk súlya annak ellenére csökken, hogy többet eszik. Ez a szimptóma egyébiránt az embereknél szintén okot ad arra, hogy az orvosok diabétesz irányába kezdjenek vizsgálódni. "A teltségérzetet vagy jóllakottságot a hipotalamusz egy része, az úgynevezett jóllakottságközpont befolyásolja. Minél több cukor jut ebbe a központba, annál kisebb az éhségérzet. Cukorbetegség esetén azonban nem áll rendelkezésre inzulin hormon, vagy, ha mégis, akkor nem tudja lehetővé tenni, hogy a cukor bejusson a jóllakottsági központba. A cukrot így a test sejtjei üzemanyagként hasznosítják, ami kielégítetlen éhségérzetet és fogyást eredményez" - húzza alá az állatorvos.

Fáradt, energiaszegény

A normálisnál fáradékonyabb a kedvencünk, holott ennek látszólag semmi kézzelfogható oka nincs? Ilyenkor bizony akár diabétesz is lehet a háttérben. Byers arra figyelmeztet, hogy ha a macskánk vagy a kutyánk letargikus, és egyelőre diagnosztizálatlan diabétesszel küzd, akkor akár egy életveszélyes állapot, a diabéteszes ketoacidózis lehetősége is fennállhat. "A diabéteszes ketoacidózis akkor alakul ki, amikor a szervezet cukor helyett zsírt használ fel energiaként - ez a vérben a ketonoknak nevezett mérgező savak termelődését és felhalmozódását okozza" - mondja a szakember.

Kezelés és megelőzés

Byers azt tanácsolja, hogy ha a fent felsorolt tünetek közül egyet vagy akár többet észlelünk a macskánknál, kutyánknál, amilyen hamar csak lehet, forduljunk állatorvoshoz. Egy egészségügyi problémát ugyanis annál könnyebb kezelni, minél korábban fény derül rá. Mivel a cukorbetegség kutyák és macskák esetében eltérő, a kezelés is különbözik. "A kutyák élethosszig tartó inzulinterápiát és speciális diétát igényelnek, de előnyös számukra a rendszeres testmozgás is" - sorolja az állatorvos, aki úgy folytatta: "A legtöbb macskának kezdetben szintén inzulinra van szüksége, de ha időben elkezdjük a kezelést, inzulin nélkül, kizárólag diétával is elérhető a normál vércukorszint."

Az állatorvos ugyanakkor a megelőzés fontosságát is hangsúlyozta. "A leglényegesebb, hogy a gazdik felismerjék a kisebb egészségügyi problémákat, és tegyenek azért, hogy ne súlyosbodjanak" - húzta alá Byers.