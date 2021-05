16 érv, miért legyen állatunk

Az ember legjobb barátairól, a kutyákról tudjuk, hogy hűségesek és odaadóak, de az már kevésbé közismert, hogy jelenlétükkel képesek az élettartamunkat is megnövelni . Pedig egy új kutatás szerint, melyben közel négymillió kutyatulajdonos adatait vizsgálták, az állattartóknak, szemben a házi kedvenc nélkül élőkkel. Fotó: Getty Images

A macskák simogatása növeli a boldogsághormonként is ismert oxitocin termelődését. A dorombolás pedig, amivel a cica meghálálja a szeretgetést,.

1-es típusú cukorbeteg tiniket arra kértek, hogy naponta kétszer ellenőrizzék egy hal akváriumában lévő víz szintjét, és etessék is meg az apróságot. Három hónappal később a, azáltal, hogy megtanultak gondoskodni egy állatról - derült ki egy 2015-ös tanulmányból.

Az állatok összehozhatják az embereket, ezzel biztosítva a szocializáció egészségre (is) gyakorolt pozitív előnyeit azok számára, akik máskülönben elszigetelten és magányosan élnének. Márpedig a közösségi lét a hosszú és boldog élet egyik kulcsa .

A kiskedvencek arra is remek alkalmat adnak, hogy, könnyebbé váljon közöttük a kommunikáció, ráadásul a közös állatgondozás növeli az emberek közötti kötődést és csökkenti a magányosság érzését.

Az emberi kapcsolatok kialakításában is fontos szerep jut kedvenceinknek. Már a gyermekeink is könnyebben barátkoznak, ha egy kutyus segít feloldani a kezdeti feszültséget. Ez pedig később is folytatódhat, például a közösségimédia-felületeken. Talán mondani sem kell, mennyi házi kedvencnek van már Instagram- vagy Facebook-oldala.