Újratöltő állomásokat készülnek kiépíteni az üzleteikbe a legnagyobb élelmiszerláncok az Egyesült Királyságban - írja a The Guardian. A boltláncok lehetővé teszik, hogy a termékek egy jelentős részét a vásárlók saját dobozaikban, tárolóikban vihessék haza, így azokat becsomagolni sem kell. Ez jelentősen csökkentené a műanyag hulladék mennyiségét, de a termékek árára is jó hatással lenne a csomagolásmentesség.

A tészták és testápolók sem lesznek becsomagolva

Az élelmiszerek közül első körben a szárazáru (tészták, gabonafélék, rizs, magvak) lesz ilyen kiszerelésben megvásárolható, illetve a testápolók, samponok, mosogatószerek is újratölthetőek lesznek a tervek szerint. Az üzletláncok legtöbbje év végéig csomagolásmentessé tenné a portékáinak jelentős részét. Ezzel egyrészt az üzletek is zöldebbé válnának, és sokkal kevesebb műanyag hulladékot termelnének ki. Emellett a vásárlók is jól járnak, egy felmérés szerint ugyanis átlagosan 10-15 százalékkal olcsóbban árusíthatják azokat a termékeket, melyek csomagolására és kimérésére nem kellett költeni.

Olcsóbb és fenntarthatóbb az élet a csomagolásmentes élelmiszerekkel. Fotó: Getty Images

A Greenpeace adatai szerint az Egyesült Királyságban évente 56,5 milliárd darab egyszer használatos műanyag csomagolás kerül ki a boltokból. A Refill Coalition nevű szervezethez csatlakozó élelmiszerüzletek 2022 végéig szeretnék üzleteikben minimalizálni a csomagolóanyag mennyiségét.

Bizonyos üzletekben már Magyarországon is lehetőség van újratölteni a kifogyott termékeket, elsősorban a szappanokat, samponokat és tisztálkodószereket. A járvány megakasztotta a bővülést, sok bolt tönkre is ment, idén viszont új lendületet kaphat ez az üzletág. A csomagolásmentes boltok hazai helyzetével az alábbi cikkben foglalkoztunk.