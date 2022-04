Van, ahol maximum 25 fokosra hűthetik az épületeket

Az orosz-ukrán háború miatt muszáj lenne jobban odafigyelni az energiaszabályozásra - Olaszország vezetői legalábbis így gondolják. Ennek érdekében pedig szigorúan szabályozni fogják, hogy az üzemeltetők mennyire hűthetik le és fűthetik fel a középületeket.

Az elmúlt években drasztikusan nőtt a légkondicionálók iránti kereslet - részben az otthoni munka térnyerésének, részben a globális felmelegedésnek köszönhetően. Csakhogy ezek a berendezések jelentősen megemelik a károsanyag-kibocsátásunkat, amellyel csak még tovább fokozzuk a már egyébként is nagy gondot jelentő éghajlatváltozást.

Télen sem fűthetnek akármennyit

Május 1-jétől március 31-éig tilos lesz 25 Celsius-fok alá hűteni az olasz iskolák és egyéb közintézmények beltéri levegőjét. A téli hónapokban pedig maximum 19 fokig fűthetik fel ezeket az épületeket - számolt be róla a The Guardian. Kiemelték ugyanakkor, hogy a kórházakra nem vonatkozik az új szabályozás, az azonban már most tervben van, hogy a magánlakásokra is kiterjesztik az intézkedést.

Májustól szigorúan szabályozzák a középületek hűtését és fűtését Olaszországban.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Függetlenednének az oroszoktól

A tájékoztatás szerint ezekkel az intézkedésekkel az a cél, hogy mérsékeljék a hőmérséklet-szabályozásra fordított energiafelhasználást, ezzel pedig csökkentsék az energiaválság kialakulásának kockázatát. Mario Draghi miniszterelnök szerint a légkondicionálókkal eddig is jelentős mennyiségű energiát pazarolt el az ország, a májustól életbe lépő új szabályok azonban elősegítik a takarékoskodást. Ennek azért van most különösen nagy jelentősége, mert Olaszország arra készül, hogy felbontsa az oroszokkal kötött szerződést, amely eddig az olaszok gázellátásának 45 százalékát biztosította. Közben az ország új szolgáltatópartner keresésébe kezdett.

Az egyelőre nem világos, milyen módon ellenőrzi majd a munkaügyi minisztérium, hogy mindenhol betartják-e a hűtésre és fűtésre vonatkozó új limiteket. Azt viszont mindenesetre már bejelentették, hogy a szabályszegők minimum 500, maximum 3000 eurós bírságot kockáztatnak - ez 185 ezer és 1,1 millió forint közötti összegnek felel meg.