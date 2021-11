Így tehetjük zöldebbé a háztartásunkat.

Érdemes lehet a tejet növényi tejre cserélni, amely egyre népszerűbb alternatívának számít. A növényi tejek gyártásának a környezetre gyakorolt hatása sok mindentől függ, például a szállításuktól és a csomagolásuktól is, de általánosságban elmondható, hogy körülbelül feleakkora az éghajlatra gyakorolt hatásuk, mint a tehéntejé - olvasható a Healthista cikkében.

Sajt helyett mogyoróvaj

Ha a sajtos szendvicsünket mogyoróvajas szendvicsre cseréljük, az is jó ötlet, mivel az utóbbi éghajlatra gyakorolt hatása csupán az ötöde az előbbinek. Ha mégis a sajtos szendvicset választjuk, akkor spóroljunk a sajttal, mert ha két szelet sajt helyett egy vékony szeletet eszünk, azzal máris megfeleztük a szendvicsünk éghajlatra gyakorolt hatását. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a pizzánkra 60 gramm sajt helyett csak 20 grammot teszünk. A tejből készült tejtermékek helyett a növényi tejből készült tejtermékek bevezetése is hasznos lehet környezetvédelmi szempontból, mivel a vegán sajtok klímára gyakorolt hatása csupán egytizede a tejből készültekének.

A bolygó védelme érdekében érdemes egyes élelmiszereket környezetbarátabb alternatívára cserélni. Fotó: Getty Images

Kevesebbszer kellene mikrózni

Ha mikrohullámú sütőt használunk gázsütő helyett, az is remek ötlet. Ha például a héjában sült krumplit a mikróban készítjük el, azzal máris tizedére csökkentettük ennek az ételnek a környezetre gyakorolt hatását. A gyümölcsvásárlásnál érdemes átgondolni, hogy az adott gyümölcs hogyan és mennyi idő alatt jutott el a boltba. A szezonján kívül vásárolt epret például nagyon gyakran repülővel szállítják, ami százszor olyan káros a környezetre, mint ha ugyanennyi mennyiségű ételt hajóval szállítanának. Érdemes ilyenkor inkább almát, banánt, narancsot venni, mivel ezek jobban elállnak és ezért hajóval is szállíthatók.

Érdemes minél gyakrabban a húsos ételek húsmentes alternatíváival is kísérletezni. A lencséből vagy babból készült bolognai szósz isteni finom, ráadásul, ha ezt a szószt marhahús helyett hüvelyesből készítjük, az 80 százalékkal kisebb klímára gyakorolt hatást jelent. De már akkor is 40 százalékkal kisebb ez a hatás, ha csupán a húsmennyiség felét cseréljük le valamilyen hüvelyesre.