Műanyagmentes élet: a gyártóktól várjuk a megoldást

Bár hétköznapi beszélgetéseinkben egyre több szó esik a fenntarthatóságról és a környezetvédelemről, kevésbé vagyunk határozottak és elszántak, ha nekünk is tennünk kell érte - számolt be friss kutatási eredményeiről az Ipsos. Mint kiderült, a magyarok háromnegyede úgy gondolja, hogy az egyszer használatos műanyagokat a lehető leghamarabb be kell tiltani.

A magyarok többsége egyetért az egyszer használatos műanyagok betiltásával. Forrás: Ipsos

Másokra bíznánk a megoldást

A műanyagok nagyon kis részét hasznosítják újra. h i r d e t é s

Az is látszik azonban, hogy a "műanyagprobléma" megoldását inkább másokra hárítanák a hazai fogyasztók. A túlnyomó többség (76 százalék) legszívesebben olyan csomagolásban vásárolná meg a termékeket, amik a lehető legkevesebb műanyagot tartalmazzák, ugyanakkor úgy vélik, a műanyaghulladékkal elsősorban nem a fogyasztónak van teendője.

A többség szerint a cégeket terheli a felelősség. Forrás: Ipsos

Nem a fiatalok a legfogékonyabbak

Az eredmények rámutatnak továbbá arra, hogy bár a mostani fiatal (35 év alatti) generációt hajlamosak vagyunk Greta Thunbergről mintázni, nem ők a legfogékonyabbak a téma iránt. A 35-49 évesek és az 50 év felettiek körében is nagyobb arányú az egyszer használatos műanyagok betiltásának támogatottsága.

3. Nem a fiatalok a legfogékonyabbak a műanyagmentes életre. Forrás: Ipsos

A részletes eredményeket tartalmazó globális kutatási riport itt érhető el.