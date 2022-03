70 százalékos valószínűséggel állítható, hogy az éghajlatváltozás miatt változott meg számottevően a tavaszi növényfejlődés időszaka Magyarországon - mutatott rá Szabó Péter éghajlatkutató és Pongrácz Rita meteorológus a Másfélfok - Éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon megjelent cikkben. Elsősorban a hidegtűrő növények az érintettek, amelyek napjainkra már két-három héttel korábban, február közepén fejlődésnek indulnak délen-délnyugaton. Csak az Északi-középhegységben és északkeleten kezdődik átlagosan továbbra is március elején és közepén a vegetációs időszak, mindenhol máshol eltolódott.

- figyelmeztettek a szakemberek.

Húszévente egy hét

A pesszimista éghajlati forgatókönyv szerint a jelenlegi trend várhatóan a jövőben folytatódik, és így húszévente körülbelül egy hetet előrébb tolódik, a század végén pedig országos átlagban már január végén megindul a hidegtűrő vegetáció fejlődése. A melegigényes növények esetében jelenleg ilyen jelentős változás még nem érhető tetten, de a jövőben azok vegetációs időszaka is jóval előbb kezdődik majd.

A klímaváltozás miatt még komolyabb fagykárok lehetnek Magyarországon. Fotó: Getty Images

Szabó és Pongrácz azt írják, Magyarországon alapvetően két hőmérsékleti küszöbértéket vesznek figyelembe annak kapcsán, hogy mikor indul a növények fejlődése. A vegetációs időszak mindegyik növényfajnál eltérően kezdődik, például a káposztáé már 2 Celsius-fokon, a répáé 5 fokon, míg a szőlőé és a gyümölcsfáké csak 10 fok körül. A hidegtűrő növényeknél 5 fok napi átlaghőmérséklet tehát a küszöb. A melegigényes növényeknél a "bázishőmérséklet" 10 fok. Nem elég viszont egyetlen napon ilyen hőmérsékletet mérni, általában az 5 napon át fennálló időszak végét tekintik a vegetációs periódus kezdetének.

Az elmúlt 50 év megfigyelései alapján a hidegtűrő növények vegetációs időszaka nagyon változékonyan alakult: országos átlagban a legtöbbször márciusban kezdődött, de egyszer előfordult, hogy januárra esett, a nagyon enyhe 2006/2007-es télen. Míg egyszer nagyon késői kezdésre is akadt példa: április elejére, 1996 tavaszán. A melegigényes növények magcsírázása országos átlagban április 10. körül kezdődik. Ebben nem figyeltek meg jelentős változékonyságot: az évek hetedében országos átlagban már márciusban megindulhatott a fejlődés, míg máskor áprilisban kezdődött a növények számára kedvező időszak.

Óriási károkat okozhatnak a fagyok

Az elmúlt 30 évben kezdett igazán érződni a klímaváltozás hatása a növényfejlődésre, mutatnak rá a szakemberek. Úgy vélik, ennek az az oka, hogy az emberi tevékenységnek a 20. század legnagyobb részében még egyáltalán nem volt érezhető hatása a vegetációra. Ha így folytatódik, akkor már januárban fejlődésnek indulhatnak a hidegtűrő növények, sőt egyes években ennél akár hamarabb is.

A mezőgazdaság számára első hallásra előnyös, hogy a növények vegetációs időszaka jóval korábbra tolódik. Ugyanakkor, ha mindez már januárban elkezdődik a hidegtűrők esetén, akkor az ezt követően esetlegesen még megjelenő fagyok óriási kárt okoznak a hidegre kevésbé érzékeny növények fejlődésében egy érzékeny, virágzási fázisban, ami a termés elmaradásához vezethet. Az éves fagykárok több mint kétharmada már most is a tavaszi időszakra koncentrálódik. A melegigényes növények esetében ez még nagyobb károkat jelenthet; emiatt indokolt a késői fagyok további vizsgálata a jövőbeli alkalmazkodás szempontjából, a megfelelő növénykultúrák kiválasztásához az egyes tájegységek adottságait is figyelembe véve - zárja elemzését Szabó és Pongrácz.