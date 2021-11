A Reacty Digital Kft. felmérése 500 felnőtt bevonásával készült 2021. augusztus 23. és szeptember 14. között. A vizsgálat nem, életkor és régió szerint reprezentatív.

A kereskedelmi szolgáltató vizsgálata alapján a megkérdezettek 56 százaléka hajlandó a tartósabb terméket választani akkor is, ha drágább. Csaknem ugyanennyi, 54 százalék mondta, hogy az élet minden területén törekszik a környezettudatosságra.

Az eredmények ugyanakkor arra is rámutattak, hogy mindössze 12 százalék mond le a vásárlásról, ha nem tartja a kiszemelt árut környezetbarátnak - a 30 év alatti felnőttek körében valamivel magasabb, 22 százalék ez az arány. Visszatartó erő lehet egyébként, ha nincs elég információjuk a termékről, vagy túl messziről érkezne.

Az adatok alapján a Reacty Digital Kft. úgy véli, hogy az internetes áruházaknak is figyelembe kell venniük a fiatalok elvárását. Javasolják a többi között a környezettudatos csomagolást és szállítást, de azt is, hogy ezt a felületeiken is hirdessék, mert a vásárlók többsége szerintük értékelni fogja ezt.