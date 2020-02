Időjárás-előrejelzés: még pontosabb lehet

A világ legjobb klíma- és időjárás-változást előrejelző szuperszámítógépét építenék meg a britek - jelentették be hétfőn. Közlésük szerint a fejlesztésre 1,2 milliárd fontot, azaz mintegy 482 milliárd forintot fordítanak. A szuperszámítógéppel, illetve az azon futó a programmal reményeik szerint az eddigieknél sokkal jobban tudják majd az időjárási és éghajlati változásokat modellezni, ezáltal pontosabb előrejelzéseket is tudnak adni a nemzeti meteorológiai szolgálat szakemberei - mondta a hivatal titkára, Alok Sharma. Ez a gép egyébként egy nem kevésbé nagy horderejű szuperszámítógépet fog pótolni, az ugyanis, amit most használnak a brit meteorológusok, a világ 50 legerősebb komputerének egyike.

A viharok ellen is hatékonyabban tudnak majd védekezni az új szuperszámítógéppel. Fotó: Getty Images

"Jöhet eső vagy napsütés, ezzel a jelentős beruházással megvalósuló szuperszámítógép még gyorsabbá és pontosabbá teszi az előrejelzéseket, segítve ezzel az emberek időjárási változásokra való jobb felkészülését, akár egy utazást terveznek, akár az árvizek ellen készülnek fel" - mondta Sharma, aki novemberben az Egyesült Nemzetek (ENSZ) éghajlatváltozási tárgyalásainak elnöki posztját tölti majd be a skóciai Glasgow-ban. Sharmát az után nevezték ki múlt csütörtökön az év végi ENSZ-tárgyalások (COP26) élére, hogy egy hónapja menesztették Claire O'Neill addigi elnököt. Így most Sharmára maradt a hálátlan feladat, hogy segítsen, s közvetítsen 190, rendkívül eltérő gazdasági érdekeltségű nemzet között.

A klímaváltozás ügye lassan a körmünkre ég. A tudósok most azt mondják, hogy a következő tíz évben vagy sikerül eredményt elérnünk a felmelegedés elleni harcban, vagy szó szerint saját bőrünkön fogjuk megérezni a kívánatosnál magasabb hőmérséklet pusztító hatását. A halálos veszély nem csak betegségek képében jelentkezik. Kattintson a részletekért!

Az év végi csúcstalálkozón Boris Johnson miniszterelnök bizonyítani kívánja az Egyesült Királyság vezető szerepét az éghajlati változások tanulmányozásában, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén. A kormány szeretné az új szuperszámítógép adatait felhasználni a klímaváltozás elleni harcokban is.

Így tudnak majd spórolni vele

Nagy-Britannia volt az első a világ vezető gazdaságai közül, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának fokozatos megszüntetését tűzte ki célul. 2050-ig szeretnék megvalósítani a "nettó zéró" kibocsátást, amelynek elérésében az új gép is segíteni fog.

A szuperszámítógéptől azt is várják, hogy segítségével hatékonyabban tudjanak felkészülni az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási eseményekre, így minimalizálva a lakosság és a gazdaság kárait. A szakértők szerint az adatokból olyan fontos információkat is ki tudnak majd nyerni, hogy hol lesz érdemes az árvízvédelmi intézkedéseket elkezdeni, mikor kell időjárási anomáliákra felkészülniük a reptereknek, vagy hogyan tudják minimalizálni az áramkimaradásokat az energiaszektor szereplői.

A komputer ráadásul olyan közvetett módon is hozzájárulhat a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, hogy az általa generált adatok alapján a légitársaságok ki tudják használni a hátszél előnyeit, így spórolva az üzemanyagon.

A brit meteorológiai szolgálat meglévő szuperszámítógépét a tervek szerint 10 év alatt váltanák le 2032-ig, úgy, hogy az első öt évben hatszorosára növelnék a jelenlegi gépek kapacitását.

Forrás: Bloomberg.com