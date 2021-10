Felmelegedés: ilyen lesz az életünk?

Evolúciós oka lehet annak, hogy számos téren romlik az emberi szervezet teljesítőképessége, valamint a társas kapcsolatokban mutatott együttműködési készsége 35 Celsius-fokos hőmérséklet felett, különösen akkor, ha ehhez magas páratartalom is társul. Az extrém hőség növeli az agressziót, csökkenti a kognitív funkciókat, amitől a munkavégzés hatásfoka szenved csorbát - mutatott rá a ScienceNews összeállítása.

A fokozódó globális felmelegedés hatására egymás után dőlnek meg a hőségrekordok. 2021 nyarán még ott is 40 fokos kánikula volt, ahol korábban sohasem, például Kanadában vagy Szibériában. Nem csoda tehát, hogy egyre több kutatás vizsgálja, milyen hatást gyakorol a tartós meleg az emberi viselkedésre. A jelenség különösen az alacsony jövedelmű rétegeket és országokat fenyegeti, amelyek nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal a klímaválság hatásainak ellensúlyozásához, így az épületek megfelelő klimatizálásáról sem tudnak gondoskodni. "A hőség fiziológiai következményei univerzálisak, ám a megnyilvánulása rendkívül egyedi" - jellemezte a helyzetet R. Jisung Park, a Kalifornia Egyetem (UCLA) közgazdásza.

A hőség kikapcsolja az agyunkat és agresszívabbá is tehet minket.

Fotó: Getty Images

A hőség fűti az agressziót

Nagyjából egy évszázada ismeretes a tudomány előtt, hogy a hőség kedvezőtlenül hat a társas kapcsolatokra. Az egyik kísérletben egyetemistáknak kellett négy videót értékelniük, amelyekben párok civakodnak egymással. Először 14 Celsius-fok volt a kísérletnek helyet adó teremben, a végén viszont már 36 fok. Minél tikkasztóbb volt a levegő, annál támadóbbnak érezték a diákok a videón látott párok között zajló társalgást. "Hőség hatására az emberek ingerlékenyebbé válnak, és ennek hatására a dolgokat rosszabb fényben látják, mint normál hőmérséklet esetén" - mondta Craig Anderson kísérletvezető, az Iowa Állami Egyetem szociálpszichológusa.

Amennyiben az emberek úgy érzik, nincs menekülési lehetőségük, a fokozódó ingerlékenység tényleges agresszióvá csaphat át. Los Angelesben 2010 és 2017 között dokumentált esetek szerint, amennyiben a 18-21 Celsius-fokos átlagról 15 Celsius-fokosra hűl a levegő hőmérséklete, az 5,5 százalékkal mérsékli az erőszakos bűncselekmények számát, míg ha 32 fokig melegszik az idő, akkor 12 százalékkal nő ugyanezen bűnesetek száma.

1901 óta nem volt ekkora forróság nyáron, mint amit idén tapasztaltunk.

A meleg kikapcsolja az agyunkat

New York városában az érettségizők eredményét is megvizsgálták a hőmérséklet függvényében: az egyenként háromórás vizsgákra június végén, két hét leforgása alatt került sor. Az 1999 és 2011 között elemzett években ebben az időszakban 15 és 37 Celsius-fok között alakult a hőmérséklet. A csaknem egymillió diák 4,5 millió vizsgaeredményének kiértékelése nyomán az derült ki, hogy azok a diákok, akik 32 fokos teremben vizsgáztak, bármely tárgyból 10 százalékkal alacsonyabb arányban teljesítették sikeresen a vizsgát, mint azok, akik 24 fokban vizsgáztak. Hasonló jelenséget tapasztaltak egy másik felmérés során a légkondicionáló berendezés mellett vagy a nélkül lefolytatott felvételi vizsgák tekintetében is.

Egy indiai kutatásban pedig textilipari munkások teljesítményét követték nyomon. Azt látták, hogy 35 Celsius-fokos hőmérséklet felett munkakörtől függően 2-8 százalékkal romlott az érintettek napi termelékenysége azokhoz a napokhoz képest, amikor a hőmérő higanyszála nem érte el a 30 fokot. Ez a tudományos vizsgálat arra jutott, hogy amennyiben a napi átlaghőmérséklet 1 Celsius-fokot nő a jelenlegi munkafeltételek mellett, az 2,1 százalékos romlást okoz az éves termelésben, de az ország GDP-je akár 3 százalékkal is visszaeshet - összegezte a helyzetet a ScienceNews.