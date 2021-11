Extrém szenvedést hoz a globális felmelegedés

Már 2 Celsius-fokos felmelegedés is jelentős szenvedésekkel járna a populáció egy részének, de egyes számolások szerint az emberi tevékenység a klímavédelmi vállalások ellenére is legalább 2,4 Celsius-fokos - tehát jóval a biztonságos szint feletti - globális hőmérsékletemelkedést okoz ebben az évszázadban. A Climate Action Tracker (CAT) nevű kutatói koalíció szerint például a Föld még akkor is jóval nagyobb mértékben fog felmelegedni az "ideálisnál" 2100-ig, ha 2030-ra valóban jelentősen lecsökken az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az új vállalásokkal is nagyjából kétszer annyit fogunk kibocsátani 2030-ban, mint amennyi az 1,5 Celsius-fokos határérték tartásához kellene - vélik a CAT elemzői.

Egyre többeket fog fenyegetni a hőkimerülés veszélye. Fotó: Getty Images

Hat órán belül halált okozhat a hőség

A Met Office az úgynevezett wet bulb hőmérsékletet számította ki, amely a hőség és a nedvesség kombinációjával jön létre. Melegebb hőmérsékleten az emberi test hűtése kizárólag a bőr felszínén keletkező izzadságcseppek elpárologtatásával lehetséges. A lehető legalacsonyabb hőmérsékletet, amelyet víz párologtatásával a levegő adott körülményei között el lehet érni, wet bulb hőmérsékletnek (WBT) hívják. Ha ez eléri a 35 Celsius-fokot, akkor a test már nem képes izzadással hűteni magát. Ilyenkor még az árnyékban ülő egészséges emberek is meghalhatnak hat órán belül.

Idén nyáron újabb ízelítőt kaptunk abból, milyen az élet 35 fok felett: a tartós meleg hatására bizonyos helyzetekben másképp kezdünk viselkedni.

A Met Office elemzése most 32 Celsius-fokban határozta meg a várható WBT-t, de ebben az esetben például a dolgozóknak rendszeresen pihenniük kell a hőkimerülés elkerülése érdekében, évente legalább 10 napot. Kiemelték továbbá, hogy ha a klímakrízis kezelésére vonatkozó törekvések sikertelenek maradnak és a globális hőmérséklet 4 Celsius-fokkal emelkedik, akkor már a világ lakosságának fele szenvedni fog a szélsőséges hőmérséklet okozta extrém terheléstől.

Nagy bajt okoz az extrém meleg

A hőség a globális felmelegedés legnyilvánvalóbb hatása. Az elmúlt évtizedekben világszerte megháromszorozódott a szélsőséges meleg előfordulási aránya a városokban. 2020 nyarán például már az amerikai lakosság több mint negyede szenvedett az extrém hőség hatásaitól. Az érintettek olyan tünetekkel küzdöttek, mint például a hányinger és a görcsök. De a 2017-ig tartó két évtizedben is már legalább 166 ezer ember halt meg világszerte a hőhullámok következtében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint.