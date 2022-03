Már a méhlepényben is megjelent műanyagszennyezés.

Mikroműanyagnak az 5 milliméternél kisebb műanyagdarabokat nevezzük, amelyek a műanyagok bomlási folyamata során keletkeznek a műanyagok szerkezetének szétesésével. Az már eddig is ismert volt, hogy az étellel és a vízzel lenyeljük a mikroműanyagokat, valamint be is lélegezzük azokat, sőt: csecsemők és felnőttek székletében is megtalálták a részecskéket.

A felfedezés viszont, miszerint az emberi vérben is kimutathatóak, azt bizonyítja, hogy a részecskék terjednek a szervezeten belül és a szervekben is megtapadhatnak. Egészségre gyakorolt hatásukat egyelőre nem ismerjük - írja a The Guardian online kiadása, az Environment International című tudományos lapban megjelent tanulmányra hivatkozva.

h i r d e t é s

Először találtak emberi vérben mikroműanyagot. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Tovább vizsgálódnak

A tudósok 22 egészséges felnőtt donor vérmintáját elemezték - acéltűket és üveg kémcsöveket használtak a műanyagszennyezés elkerülése érdekében -, és 17-nél találtak műanyagszemcséket. A minták fele tartalmazott PET műanyagot, amely italos palackok alapanyaga, egyharmadukban ételek és más áruk csomagolásához használt polisztirént találtak. Negyedük a műanyag táskák anyagát, a polietilént tartalmazta.

"Tanulmányunk az első bizonyítéka, hogy vérünkben polimerszemcsék vannak, ez áttörést jelent. A kutatást ki kell terjesztenünk, növelnünk kell a minták és a kutatott polimerek számát. A további vizsgálatok már elkezdődtek" - mondta Dick Vethaak, az amszterdami Vrije Egyetem ökotoxikológusa.

Vethaak szerint a nagy kérdés, hogy mi történik az emberi szervezetben, a műanyagszemcsék bent maradnak-e. "Bekerülnek az egyes szervekbe, átjutnak a vér-agy gáton? A koncentrációjuk elég magas ahhoz, hogy betegséget okozzanak? Sürgősen szükség van további kutatások finanszírozására, hogy válaszolni tudjunk" - így a kutató.