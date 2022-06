A globális felmelegedés és a szélsőséges éghajlatváltozás hatására – hogy a számukra leginkább megfelelő feltételek mellett tudjanak élni – a növénykultúrák elkezdtek észak felé vándorolni. Ez egy hosszadalmas folyamat, de a következményeit már Magyarországon is érzékelhetjük – írja a vg.hu, példaként említve a málna esetét. A gyümölcs az átlaghőmérséklet és a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása okán már csak kiskerti környezetben termelhető, nagy földeken szinte lehetetlen ezt kivitelezni.

Cseresznye helyett olívabogyót szüretelhetnek majd a magyarok. Fotó: getty Images

A kávé és az olajfa is nagyon érzékeny

Hasonló a helyzet a kávéval és a kakaóval is, amely növények számára a trópusi és mediterrán térségekben – a felmelegedés hatására – túlságosan nagy forróság lett. A problémát kétféleképpen lehet megoldani: vagy fokozatosan északra költöztetik a termőterületeket, vagy a világ kevesebb kávét, kakaót fogyaszt. Természetesen vannak más praktikák is, de hosszú távon kifejezetten fontos, hogy globálisan visszafogjuk az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezt Kis Anna, az ELTE TTK FFI Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa is megerősíti. A szakember szerint, amikor a Föld eléri a 4 fokos hőmérséklet-emelkedést, akkor már Norvégiában sem lesznek megfelelő feltételek bármilyen mezőgazdasági növény termesztésére.

A kávéhoz és a kakaóhoz hasonlóan érzékeny növény az olívabogyót adó olajfa is. A mediterrán térségben honos növénykultúra számára is egyre nagyobb a hőség, illetve az éves csapadékeloszlás sem kedvez neki. Rosszul viseli ugyanis az egyszerre nagy tömegben lehulló esőt, amit aztán hosszú szárazság követ.

Megvan az esély egyébként arra, hogy új növények érkeznek Magyarországra. A hazai éghajlati viszonyok például már kiválók a füge számára, de a kivi is egyre gyakrabban megjelenik a kertekben. Amennyiben ezen az úton haladunk tovább, évek múlva eltűnhetnek a kertek végéből a cseresznyefák, és olívabogyó-szüretre indulhatnak a magyarok a nyári hónapokban.