Az illegális szemétégetés kevésbé ismert veszélye

Mennyi pénzbe kerül fejenként a légszennyezés az európai országokban élőkre nézve?

A lakossági hulladékégetés nemcsak illegális, de az egészségre is rendkívül ártalmas. Mint az a Levegő Munkacsoport közleményében olvasható, ilyen esetekben hatalmas mennyiségben kerülnek rendkívül káros égéstermékek, úgynevezett policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) a levegőbe, ahonnan aztán még az anyaméhbe is eljuthatnak, akár egy életre károsítva a születendő gyermek egészségét. Az MTA-Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportja egy tavalyi tanulmányban már bemutatta, hogy a háztartási hulladékégetés révén nagy mennyiségű mérgező, rákkeltő vegyület szabadul fel. Bár még a száraz tűzifa elégetése is szennyezi a levegőt, egyes műanyagok égése közben viszont több százszor vagy ezerszer annyi PAH kerül a levegőbe.

Az illegális szemétégetés következtében rengeteg káros égéstermék jut a levegőbe. Fotó: Getty Images

A kutatás folytatásaként ezúttal magyar és román kutatók közösen végeztek el egy részletes vizsgálatot. Arra keresték a választ, milyen mértékben növeli a települések levegőjének szállópor-szennyezettségét (PM10) a lakossági hulladékégetés. Számos települést megvizsgáltak, beleértve Budapestet, Bukarestet és kisebb vidéki településeket egyaránt. Méréseikből kiderült, hogy a hulladékégetés hozzájárulása a PM10 koncentrációjához akár öt százalék is lehet.

"Bár az ötszázalékos arány alacsonynak tűnik, de ha figyelembe vesszük, hogy ennek az öt százaléknak az egészségkárosító hatása akár több százszor akkora lehet, mint a fennmaradó 95 százaléknak, akkor az eredmény rendkívül elkeserítő" - fogalmazott a tanulmány eredményei kapcsán Szegő Judit környezetkutató, a Levegő Munkacsoport projektvezetője. Hozzátette, mindebből arra is fény derült, hogy a hazai hivatalos légszennyezés-mérőállomások adataiból levont következtetések messze alábecsülik az egészségügyi kockázatokat. A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója, amelyet a Levegő Munkacsoport állított össze, ide kattintva olvasható.