A ruhák így hatnak a környezetre

Egy friss kutatás szerint a szövetekből grammonként akár 4000 szövetszál is elszabadulhat a hagyományos mosás során, miközben grammonként 400 szövetszál távozik egy ruhadarabból mindössze 20 percnyi átlagos viselés során. Egy ember tehát évente csaknem 300 millió poliészter mikroszálat juttathat a környezetébe a ruhái mosásával, és több mint 900 millió mikroszál kerül a levegőbe azzal, hogy az illető hordja a ruháit.

Évente több mint 900 millió mikroszálat juttatunk a levegőbe fejenként. Fotó: Getty Images

A gyártóknak is fontos szerepük van ebben

A kutatók lényeges különbséget tapasztaltak az eredményekben attól függően, hogyan készültek a ruhadarabok. A szakemberek szerint a ruhatervezőknek és a gyártóknak is fontos szerepük van abban, hogy megelőzzék a mikroszálak környezetbe jutását. A tanulmány a tudósok olyan korábbi kutatásain alapult, amelyek azt vizsgálták, mekkora szövetmennyiség szabadul fel a mosási folyamatok során.

"Az elmúlt időszakban egyre több bizonyítékot találnak a szintetikus mikroszövetek jelenlétére mind a vizekben, mind a légkörben. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy kísérletsorozattal megvizsgáljuk a ruhadarabokból ebbe a két környezetbe kerülő mikroszálak mennyiségét" - magyarázta Francesca De Falco, az IPCB-CNR kutatója, aki egyben a tanulmány vezető szerzője is. Mint mondta, ezzel a típusú a szennyezettséggel főként a forrásnál, magánál a szövetnél lehet felvenni a harcot.

Ezek a legszennyezőbb anyagok

Megvizsgálták a különböző textilek hatását is. Az eredmények alapján elmondható, hogy a poliészter és a pamut ruhadarabok engedték ki magukból a legtöbb szövetet mosás és viselés során is. A nagyon tömör szerkezetű textilek - mint a szövött anyagok, amelyeknek fonalai erősen sodrottak és folyamatos szálakból állnak - azonban kevesebb mikroszálat bocsátanak ki a vízbe és a levegőbe is.

A szakértők szerint a mikroműanyag-szennyezés területén végzett korábbi kutatások alábecsülték a szintetikus textilek fontosságát, mivel nem vették számításba a közvetlenül a levegőbe kerülő szálmennyiséget. A mostani eredmények azonban fontos üzenettel szolgálnak a divatipar számára, kiemelve a fenntartható dizájn jelentőségét - mutatott rá Richard Thompson, a Plymouthi Egyetem kutatója.