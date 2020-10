A rossz fűtés így szennyezi a levegőt

Az indiai Gurgáontól Sajószentpéterig - melyek a világ legszennyezettebb levegőjű városai? Részletek itt.

A tárca Fűts okosan! tájékoztató kampánya rávilágít a szilárd tüzelőanyagok veszélyeire és káros hatásaira, emellett minden szükséges információt biztosít a helyes lakossági fűtéssel kapcsolatban. A megfelelő tüzelőanyagok használatával ugyanis nemcsak a levegő minősége javítható jelentősen a településeken, de az ott élők egészségének megőrzéséért is sokat tehetünk. A statisztikák szerint évente 8-12 ezer ember idő előtti halála hozható összefüggésbe a levegőminőséggel Magyarországon.

A levegő minőségét a lakossági tüzelés is nagyban befolyásolja. Fotó: Getty Images

Télen súlyosbodik a helyzet

Jelentős lépések történtek az elmúlt 10 évben a levegő minőségének javítása érdekében. Ezek közül is kiemelkedik a kisméretűrészecske-kibocsátás csökkentésére vonatkozó ágazatközi program, amelynek keretében több mint 300 milliárd forintot fordítottak ilyen célra a közlekedési, ipari, mezőgazdasági és lakossági szektorban - mutatott rá László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette továbbá, hogy idén fogadta el a parlament az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot, amely a következő időszakra vonatkozó legfontosabb levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket, fejlesztéseket tartalmazza, valamint kitűzi a levegővédelmi szakpolitika új irányait.

h i r d e t é s

A helyettes államtitkár szerint a légszennyezettség visszaszorítása kiemelt ügy, a levegőminőség alakulásában ugyanakkor a helyi kibocsátás mellett más tényezők is szerepet játszanak. Hazánkba az országhatáron túlról 30 százalékkal több légszennyező anyag érkezik, mint amennyi távozik, a földrajzi adottságok miatt ráadásul a téli időszakban a légszennyező anyagok könnyebben feldúsulhatnak.

László Tibor Zoltán a szabályozás és a támogatási programok mellett kiemelten fontosnak nevezte a tájékoztatást és a szemléletformálást annak érdekében, hogy a lakosság megismerje a levegőszennyezés kockázatait. Az évekkel ezelőtt útjára indított Fűts okosan! kampány éppen ezért a légszennyezés környezeti és egészségi hatásainak bemutatásán túl arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van a megfelelő tüzelőanyagok kiválasztásának és a helyes technikák alkalmazásának. A fűtési szezon kezdetével ugyanis egyértelműen kimutatható a levegőminőség romlása.

A megfelelő fűtési módokról minden szükséges információ megtalálható a futsokosankampany.hu oldalon.

Csökkent a szálló por koncentrációja

A levegőszennyezettség mérésének kiemelt szerepe van, az elmúlt években egyre nagyobb figyelem irányul a szálló porra. Olyan kisméretű részecskékről van szó, amelyek könnyen bejutnak az emberi szervezetbe és egészségkárosító hatásuk van - jelentette ki Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnöke. Kitért rá, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai alapján elmondható, hogy az elmúlt években fokozatosan csökkent a szálló por koncentrációja éves szinten, ezeket az értékeket azonban nagyban befolyásolják az időjárási körülmények.

Radics Kornélia beszélt arról is, hogy a meteorológiai szolgálat a közelmúltban számos fejlesztést hajtott végre a levegőminőség védelme érdekében. Példaként említette, hogy 2020-tól megkezdődött a gáz halmazállapotú higany mérése a légkörben, emellett fejlesztették laboratóriumukat és új berendezést szereztek be. Kiemelte, hogy az év végéig megújul az OLM honlapja, amely az eddiginél szélesebb tájékoztatást nyújt majd a közvélemény számára. A levegőben mért szennyezettségi értékek, levegőminőséggel kapcsolatos elemzések mellett elérhetők lesznek különböző előrejelzések is, például a megyeszékhelyeken várható PM10, ózon és a nitrogén-dioxid értékére vonatkozóan.