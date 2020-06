A visszérbetegség fázisai

Amikor még nincs semmi "gyanús"

Kezdetben természetesen semmilyen látható tünetek nem jelzik a bajt, fel sem merül a gyanú, hogy valamilyen keringési zavar állhat fenn . Ezután figyelhetünk fel arra, hogy a belső talpél és a bokák belső fele érzékenyebb, erezettebb, apró tágulatok tarkítják. Ha ebből az ún. pókvénás állapotból is tovább súlyosbodik a helyzet, már tágultabb vénák válnak láthatóvá a kis vékony, talán komolyan sem vett seprűvénák mellett.

Ha bedagad a láb

Halmozódó bőrtünetek és ekcéma

Menetelés a lábszárfekély felé

Az állandósult túlterhelés azonban nem jár következmények nélkül: a felületes vénák elkezdenek kitágulni, aminek oka a vénabillentyűk elégtelen záródása. A jelenségnek köszönhetően az erek fala merevebb lesz,és a kiserekben fehérvérsejt-dugók alakulnak ki. Az érfalak áteresztővé válnak, emiatt pedig több folyadék kerül a környező szövetekbe.A szervezetnek is vannak határai: ha már nem tudja tehát kompenzálni az erek falának tágulását, akkor lép fel az idült vénás elégtelenség . Tünetei szépen fokozatosan erősödnek, a pókhálótól a visszeres csomókig.A következő fázis már kellemetlenséggel jár: Önnel is előfordult, hogy beledagadt a lába a cipőbe? Esetleg, hogy nem tudott lábbelit húzni az egész napos ácsorgás vagy ülés után? Nagy a valószínűsége, hogy az ödéma jeleit tapasztalta , melynek lényege, hogy a bőr legalsó rétegeiben, a bőraljában halmozódik fel folyadék.A következő súlyosbodási fázis,, majd a környező szöveteket is elborítja. Erről a bőrfelszín barna foltjai árulkodhatnak. Ekkor már ekcémás kiütések is megjelenhetnek : ezeket a kiürülni nem tudó salakanyagok okozzák, és főleg a boka környékén találkozhatunk a jelenséggel. Megjelenhetnek hegek is, a bőr melegebb tapintású lesz, pirosas, világos hegek is kialakulhatnak. A nem gyógyuló lábszárfekélyek a vénabetegség végső stádiumát jelentik. A keringés ilyenkor már olyannyira nem kielégítő, hogy az oda a vérkeringéssel nem jutó oxigén hiányában a bőr elhal, az ott kialakuló sebek pedig növekszenek, mélyülnek, kezelésük pedig extrafokú kihívást jelent a szakembereknek.