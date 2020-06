A sok ülés és állás következményeként rendkívül gyakori panasz az alsó végtagi fájdalom, a vénás pangásból eredő nehézláb-érzés, a lábduzzanat, a seprűvénák megjelenése, valamint a visszeres megbetegedés. A kellemetlen panaszainkon már azzal is sokat enyhíthetünk, ha a túlterhelt lábainkat felpolcoljuk, vízszintesbe helyezzük. Emellett pedig a rendszeres mozgással, valamint lábmasszázzsal is javíthatunk lábaink állapotán. (Fontos azonban kiemelni, hogy ha a visszerek állapota már trombózissal is fenyeget, akkor a masszázs egyáltalán nem ajánlott, sőt: tilos.)

Miért jó a lábmasszázs? Fotó: iStock

Miért jó a lábmasszázs?

Számos kutatás kimutatta már, hogy a masszázs nem csupán a fájdalmat csillapítja, de képes hatékonyan enyhíteni a stressz, a depresszió és a szorongás okozta panaszokat is. A lábak masszírozása sokat segíthet abban is, hogy az erek visszanyerjék rugalmasságukat, de javítja a vérnyomást, felfrissíti a végtagokat valamint jó hatással van a perifériás neuropátiával küzdő betegek állapotára is.

Hogyan csináljuk?

Egy komplett otthoni rituálét is kialakíthatunk lábunk kényeztetése köré. A masszázs előtt vegyünk egy váltott vizes fürdőt, ez ugyanis szintén az erek rugalmasságát támogatja. Ezután áztassuk be néhány percre a lábunkat illóolajok és fürdősók segítségével. Remek választás lehet erre a célra az eukaliptusz, a citromfű, a kakukkfű vagy a rozmaring olaja. Az áztatást követő uborkapakolás nagy szolgálatot tehet a hidratálásban, de használhatunk különböző lábápoló krémek, hűsítő zseléket is.

A krémeket simító mozdulatokkal, csak nagyon enyhe nyomásokat használva masszírozzuk be a lábainkba. Maga a masszázs nagyjából 5-6 percig tartson, utána polcoljuk fel a lábainkat.

Mi segíthet még?

A lábak átmozgatása is rendkívül hatékony módszer a panaszaink enyhítésére. Már egy kis otthoni torna is sokat segíthet: a lábfejünkkel bólogassunk előre-hátra, közben pedig feszítsük meg a vádlinkat, majd végezzünk bokakörzést mindkét irányba. Mindemellett pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy lábunk állapota nagyban függ a megfelelő, egészséges lábbeli kiválasztásától is.