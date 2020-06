Fontos tudni, hogy a lábfájdalom akár súlyos betegség tünete is lehet, így amennyiben hosszabb ideje fennáll, esetleg időről időre visszatér, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz. Lássuk, melyek a leggyakoribb okok, amelyek a lábfájdalom mögött húzódhatnak.

Érszűkület

Érszűkület akkor jön létre, ha az alsó végtagokat friss vérrel ellátó artériák falában meszes lerakódások keletkeznek, aminek következtében csökken az érintett szövetek oxigénellátása. Leggyakoribb tünete, hogy bizonyos távolság megtétele utánfájdalomlép fel a combban vagy a vádliban, ritkán a lábfejen, ami miatt aztán gyakran meg kell állnunk. Azért mozgás közben jelentkezik a fájdalom, mert nyugalomban megfelelő a vérellátás, ám járáskor az izmok megfeszülnek, ennek következtében pedig tovább szűkül az erek átmérője, csökkentve az áramló vér mennyiségét. Megállva azonban az izmok ellazulnak, így a görcsös fájdalom is megszűnik. Súlyosabb érszűkület esetén az oxigénellátás teljes mértékben megszűnik, ilyenkor pedig a fájdalom nyugalomban is fennáll.

Visszértágulat

A másik, lábfájdalmat okozó keringési probléma a visszerek tágulata. Eben az esetben nem a beáramló vér mennyisége elégtelen, hanem az "elhasznált" vér visszaszállítása. A betegségnek kezdetben csak annyi jele van, hogy munkából hazaérve észrevesszük, hogy a lábunk kicsit bedagadt. Idővel egy-egy fárasztó nap után a bokánk kicsit megvastagszik, a bőrünk viszket, a lábunk pedig fájni kezd. A tünetek szépen lassan egyre erősebben jelentkeznek, míg a dagadás nem csupán estére lesz zavaró, és már minimális megterhelés is előhozza. A betegség előrehaladtával további panaszok jelentkezhetnek, mint például éjszakai izomgörcsök, a bőr vöröses-barnás elszíneződése, a bőr hámlása és nedvezése. Ilyenkor már a vénák is egyre erőteljesebben átlátszanak a bőrön kisebb-nagyobb lila dudorok formájában. Fontos tudni, hogy a visszeresség rontja az érintett végtag vérkeringését, súlyos esetekben pedig szövődményként trombózis következhet be.

A lábfájdalom mögött többféle betegség is állhat. Fotó: 123rf

Isiász

Az isiász - más néven ülőideg-gyulladás, ülőidegzsába - a modern kor, egész pontosan az ülő ember betegsége. Az isiász nem önálló kórkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek együttese, amelynek okai szerteágazóak lehetnek.

Bár az isiászt legtöbbször a deréktáji fájdalommal szoktuk összekötni, nem árt tudni, hogy a kellemetlen fájdalom az alsó végtagokba is kisugározhat. Ez a fájdalom ráadásul nagyon sokféle lehet: az egészen enyhe rossz érzéstől az égő fájdalmon át egészen a kínzó gyötrelemig fokozódhat. Olykor például köhögés, tüsszentés vagy erőlködés hatására is hirtelen felerősödik. A fájdalmon kívül előfordulhat zsibbadás, reflexkiesés, izomgyengeség az ideg lefutása mellett és tűszúrások érzése (főként a lábon, lábujjakon).

Baker-ciszta

A Baker-ciszta kialakulásának hátterében elsősorban az ízületi tok lazasága áll, de ritkábban valamilyen baleset is okozhatja. Ekkor nagy mennyiségű folyadék szaporodik fel a térdízületben, ami kitágítja az ízületi üreget hátrafelé is. A térd hajlításakor aztán ez a folyadék hátrapasszírozódik, tovább tágítva az amúgy is feszülő tokot. Ez merev, feszülő érzetet kelt a térdhajlatban, aminek jól látható tünete az érintett terület duzzanata.