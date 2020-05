Az erek tágulata által javul a szövetek funkciója, nő a sejtek oxigénellátottsága, és fokozódik az úgynevezett perifériás szív-pumpa funkció. Megszűnik a hideg és nehézláb érzete, az érszűkület mérséklődik, a lábszárfekély javul.

A bőrbe jutó gáz azonban csak molekuláris állapotában, szabad gáz formában szívódik fel, mint ahogy a mofetta szárazfürdőkben is. Más a helyzet a szénsav tartalmú gyógyvizek esetében, ezekban a gáz zömmel kémiai reakció által oldódik. A bőrbe való felszívódás azonban ekkor is csak szabadgáz formában valósulhat meg. A szénsav tartalmú gyógyvizeket savanyúvizeknek, Erdélyben "borvizeknek" nevezik. Ezek a vizek nagymennyiségű gázt tartalmaznak, ami szükséges, ahhoz, hogy a kedvező hatás létrejöjjön. A szénsavtartalmú gyógyvizek gáztartalmának megőrzését ezeknek a vizeknek az agyagásványtartalma teszi lehetővé. Az agyagásványok további bőrregeneráló tulajdonságokkal is bírnak, fokozva a fürdők kedvező élettani hatásait.

Mostanáig a gyógyvizek és mofetták áldásos hatásaiért zarándok utat kellett tennünk a forrásukhoz, azonban ma már otthonunkban is élvezhetjük ezeket az adományokat.

A Fumara pezsgőkristályok megalkotásával az volt a célunk, hogy elsősorban stabil szén-dioxidot, ezen kívül ásványianyagokat, chlorophyllt, metakovasavat és illó anyagokat is tartalmazó fürdőt hozhassunk létre. Az otthonunkban egyszerűen előállítható fürdővíz elsősorban a láb bőrének regenerálódását, fiatalos rugalmasságának helyreállítását, a hideg, nehéz láb érzetének megszüntetését segíti elő. Fumara pezsgőkristályok használata által a bőr kék elszíneződése elhalványul, a nehezen múló bőrcsúfító jegyek, és a striák eltűnnek.