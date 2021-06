7 tipp, hogyan küzdhetünk a visszerek ellen

A felnőtt magyar lakosság körülbelül harmada küzd élete során visszérbetegséggel, ami akkor alakul ki, ha az arra hajlamosító vagy életmódbeli tényezők miatt a keringésünkben kulcsszerepet játszó - alsó végtagi - vénákban a vér nem tud teljes mértékben visszaáramlani a szívünk felé. A vénákban pangó vér miatt az erekben megnő a nyomás. De mivel ez a vénabillentyűkre is fokozott terhelést ró, idővel azok működése elégtelenné válik, még kevésbé működik a visszaáramlás, az erek pedig kitágulnak.

Mutatjuk, milyen a visszértorna Szerencsére nem csak egy fajta, kőbe vésett visszértorna létezik. Mutatjuk, milyen sportokkal és gyakorlatokkal érhetjük el, hogy duzzadt, fájdalmas végtagok helyett újra könnyű lábak vigyenek utunkon. Kattintson! h i r d e t é s

A visszérbetegséget sokan csak akkor észlelik, amikor már jól látható vagy érezhető jele van. A kidudorodó, sokszor lilás-kékes színű vénatágulatokat mellett jellemzően nehézláb-érzés, valamint a vénák mentén, vagy a lábszár alsó felén jelentkezőfájdalomkíséri. De jelezheti bizsergés vagy zsibbadás, lábfeszülés, viszketés, éjszaka pedig, amikor lábunk viszonylag sokáig mozdulatlan, lábgörcs.

Az elhanyagolt visszérbetegség komolyabb tünetekkel is járhat: okozhat lábdagadást, bőrelváltozásokat, legsúlyosabb esetben lábszárfekélyt is. A kitágult vénák növelik a trombózis kockázatát, ami akár tüdőembóliához is vezethet, ezért fontos, hogy a visszeres panaszokat megfelelően kezeljük és szakember segítségével minél előbb enyhítsük a tüneteket. A legideálisabb természetesen az, ha sikerül megelőznünk a visszeresség kialakulását, súlyosbodását.

Egészséges életmóddal a könnyű lábakért

Számos kutatás és gyakorlati tapasztalat igazolja, hogy az egészséges életmóddal - vagyis a rostdús, zöldségben és gyümölcsben gazdag táplálkozással, a cukor-, só- és transzzsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentésével, a megfelelő folyadékbevitellel, rendszeres testmozgással és pihenéssel - nemcsak az olyan súlyos betegségek kialakulását akadályozhatjuk meg, mint a diabétesz, a magasvérnyomás-betegség vagy a különféle szívbetegségek, hanem az azokat megelőző állapotokat is. Például az inzulinrezisztenciát vagy a túlsúlyt. Utóbbi a visszérbetegség kialakulásának kockázatát is növeli, mivel a lerakódó, plusz súly amellett, hogy fokozott terhelést ró vázrendszerünkre és izomzatunkra, vérkeringésünket is lassítja, elősegítve az alsó végtagi vénák kitágulását.

Munka közben is fontos a rendszeres mozgás

Ahhoz, hogy vérkeringésünk megfelelő legyen, figyelnünk kell rá, hogy munka közben is biztosítsuk végtagjaink, ezzel együtt izmaink és vénáink folyamatos és zavartalan működését. Aki ülőmunkát végez és a munkaidő nagy részében szó szerint lógatja a lábát, annál fontos, hogy óránként legalább egyszer - de inkább gyakrabban - felálljon, sétáljon, átmozgassa elmerevedett izmait és mozgással segítse a vénás visszaáramlást. Annál, aki állómunkát végez és egész nap a lábát terheli, szintén elengedhetetlen a lábszár izmainak gyakori mozgatása, mert azok könnyen és gyorsan befeszülnek, idővel begörcsölnek. Esetükben különösen nagy szerep jut a pihenésnek: a munka végeztével érdemes tudatosan időt szánniuk lábuk pihentetésére, felpolcolására. Egy frissítő lábmasszázs vagy egy váltott hideg-meleg vizes zuhanyozás is csodát tud tenni a megfáradt lábakkal.

Ha nem teszünk ellene, a visszérbetegség komoly problémákat okozhat. Fotó: Getty Images

Sporttal is sokat tehetünk lábaink egészségéért

Aki hajlamos a visszerességre és ezzel tisztában is van, mert a családjában előfordult már visszérbetegség, megkönnyítheti életét, és elodázhatja a visszérproblémák kialakulását, ha olyan sportot választ és űz rendszeresen, ami jótékonyan hat a vénás keringésre. Ilyen például a gyaloglás, a futás vagy az úszás. Utóbbi több szempontból is előnyös, mert úgy mozgatja át az egész testet, hogy közben nem ró extra terhelést sem a vázrendszerre, sem az izmokra vagy erekre. Az otthoni torna is megfelelő alternatíva lehet, a lényeg, hogy mindennap szakítsunk időt a testmozgásra, még akkor is, ha fáradtak vagyunk, és sokkal szívesebben pihennénk egész este a kanapén.

Öltözzünk kényelmesen, ne szorítsa lábfejünket a cipő!

Sokaknál ruha- és cipővásárláskor elsődleges szempont a kényelem, mások egyéb preferenciák alapján döntenek. Attól függetlenül érdemes törekedni a lehető legkényelmesebb ruházat és cipő viselésére, hogy kinek milyen öltözék javasolt vagy éppen kötelező a munkahelyén. A szoros derekú nadrág vagy harisnya, a szűk szárú zokni nem hat jótékonyan a vérkeringésre, ahogy a szűk orrú, túl magas sarkú vagy teljesen lapos talpú cipő sem. Vénás keringés szempontjából a 3-5 cm-es sarok az ideális, így tud megfelelően működni a visszaáramlást segítő izompumpa.

Alvás közben is gondoskodjunk lábaink védelméről!

Hogy vízszintes helyzetben vagyunk és huzamosabb ideig így is maradunk, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy megfelelően és hatékonyan pihentetjük lábunkat. Ha például egész éjszaka ugyanabban a pózban kuporgunk, lábunkat magunk alá húzzuk vagy lábfejünket lelógatjuk az ágyról, végtagjaink könnyen elzsibbadnak, a véráramlás pedig lelassulhat bennük. Aki visszérbetegségre hajlamos, vagy már egy ideje visszeres panaszokkal küzd, sokat tehet vénái megfelelő működéséért, ha alápolcolja lábait, vagy egy időre megemeli az ágyvéget. A meleg sem kedvez a visszérnek, mivel kitágítja a vénákat, ezértalvásközben az az ideális, ha nincs túl meleg a hálószobában.

Kerüljük azokat a szokásokat, amelyek nem tesznek jót vénáinknak!

Érdemes észben tartani, hogy vannak bizonyos tevékenységek, sőt, ételek is, amelyeket visszeres panaszok esetén ajánlott kerülni, vagy minimálisra csökkenteni. Előbbiek közé tartozik például a vénák kitágulását előidéző forró fürdő, a szauna, de még a napozás is, amennyiben huzamosabb ideig süttetjük magunkat. A dohányzás is elősegíti a vénás pangást, ahogy az erős vagy fűszeres ételek, vagy bizonyos italok, például a kávé fogyasztása is.

Rendszeresen konzultáljunk orvosunkkal!

Mivel a visszérbetegség egyre súlyosbodó panaszokat okozhat, és idővel állapotromláshoz vezethet - vannak, akiknek csak a sebészi beavatkozás jelent tartós megoldást -, mindenképpen érdemes kezelőorvost választani, és állapotunkat folyamatosan monitorozva egyeztetni a leghatékonyabb kezelési módokról, a visszérbetegség tüneteinek enyhítésére és a vénák erősítésére szolgáló készítmények szedéséről.