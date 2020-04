WHO: stabilizálódhat az olasz helyzet

"Reméljük, hogy Olaszország és Spanyolország már közel jár a stabilizálódáshoz, de a koronavírus nem fog magától eltűnni, ehhez közegészségügyi erőfeszítések kellenek" - emelte ki a WHO igazgatója.

"Olyan valóságot látunk, amely korábban létezett"

Az olaszországi helyzettel kapcsolatban Mike Ryan úgy véli, a most regisztrált újabb koronavírusos megbetegedések a két héttel ezelőtti fertőzések következményei lehetnek. "A ma látott esetek hasonló módon történelminek számítanak, mint a galaxisok egy teleszkópon keresztül vizsgálva, amikor az általunk látott fény akár egymilliárd évvel ezelőtti is lehet. Olyan valóságot látunk, amely korábban létezett" - fogalmazott.

Kutyát sétáltat egy férfi Rómában. Már több mint 2 hete szigorú kijárási korlátozások vannak érvényben Olaszország teljes területén. Fotó: Getty Images

Kiemelte azt is, hogy nincs bizonyíték arra, hogy egy ilyen helyzetben pozitív hatása lenne az általános védőmaszk viselésének, ráadásul a maszk helytelen levételekor is beszennyezhetik az emberek a kezüket, a maszk viselői pedig hajlamosak gyakrabban az arcukhoz érni. Egyébként elsősorban az otthon lábadozó koronavírusos betegeknek, illetve az őket ápolóknak javasolják a védőmaszk viselését - tette hozzá Maria Van Kerkhove, a WHO szakértője.

Továbbra is sok az olasz áldozat

Egy nap alatt több mint 800 halálesetet regisztráltak Olaszországban, így már csaknem 12 ezren haltak meg a koronavírus-járvány miatt. Az új megbetegedések száma azonban jelentősen csökken: a vasárnap csaknem 4 ezer új eset után hétfőn már csak 1648 új fertőzöttről számoltak be. A gyógyultak száma pedig 1590-nel emelkedett egy nap alatt - ez eddig a legjobb eredmény az olaszországi járvány február 20-ai kezdete óta.

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint egyébként már világszerte több mint 800 ezer embert fertőzött meg és csaknem 38 ezer áldozatot szedett az új koronavírus.

