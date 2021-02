WHO: nagyobb figyelmet érdemel a hosszú COVID

COVID-19: ezért jó hír, ha elmegy a szaglásunk A koronavírus-fertőzés egyik jellemző tünete a szaglásvesztés, ezért sokan pánikba esnek, ha hirtelen elveszítik a szaglásukat. Pedig ez akár jót is jelenthet a betegség lefolyását tekintve. Részletek!

A világ egészségügyi hatóságainak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a koronavírus-fertőzés hosszú távú egészségügyi következményeire - mondta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodáját vezető Hans Kluge csütörtökön. Sajtótájékoztatóján Kluge aláhúzta, egyelőre sok dolog tisztázatlan az úgynevezett hosszú COVID-dal kapcsolatban. A WHO úgy tudja, hogy a fertőzöttek negyede egy hónappal a pozitív tesztet követően is rossz egészségi állapotban van, tízből egy fertőzött pedig még 12 héttel a fertőzést követően sem gyógyult fel teljesen. A hosszú COVID krónikus fáradtsággal, mellkasi fájdalommal, légzési nehézséggel, szívizomgyulladással, fejfájással, feledékenységgel, depresszióval, a szaglás elvesztésével, visszatérő lázzal, hasmenéssel és fülzúgással járhat.

Tízből egy fertőzött még 12 héttel a fertőzést követően sem gyógyult fel teljesen a COVID-19-ből.

Fotó: Getty Images

Úgy tűnik, csökken a vírus terjedési rátája

Kluge felszólította a politikusokat, hogy foglalkozzanak többet a hosszú COVID-dal és annak kezelésével. A WHO európai irodája arra kérte az európai intézményeket, hogy indítsanak közös kutatást a hosszú COVID feltérképezésére. Kluge emellett elmondta: gyűlést kezdeményez egy európai regionális stratégia kidolgozása érdekében.

Az Egészségügyi Világszervezet február elején egy virtuális konferencia keretében már foglalkozott a hosszú COVID-dal. Akkor a betegség definíciójának meghatározását és a kutatási módszerek harmonizálását tűzte ki célul. Kluge rámutatott, a koronavírus továbbra is erősen terjed az 53 országot magában foglaló európai térségben, és két variánsa aggodalomra ad okot. Ugyanakkor megjegyezte, második hete egymillió alatt van az új fertőzöttek száma, és a vírus terjedési rátája is csökkenőben.

