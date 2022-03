WHO: eddig 18 támadás ért kórházakat Ukrajnában

Hogyan vállalhatnak munkát az Ukrajnából menekülők Magyarországon?

"Mindeddig a WHO 18 támadást igazolt egészségügyi intézmények, egészségügyi dolgozók és mentősök ellen Ukrajnában" - tette közzé az ENSZ szakosított szervezete hivatalos Twitter-oldalán szerdán. A WHO közlése szerint a támadásokban összesen 10 ember halt meg, 16-an pedig megsebesültek. "Ezek a támadások egész közösségeket fosztanak meg az egészségügyi ellátástól" - hangsúlyozták a közleményben. A WHO egy korábbi tweetjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségügy elleni támadások sértik a nemzetközi jogot, illetve emberi életeket veszélyeztetnek. "Még konfliktusok idején is meg kell óvnunk az egészségügy szentségét és biztonságát, egy alapvető emberi jogot" - írták.

Bombatalálat ért egy szülészeti klinikát

Oroszország a civil lakosság evakuálása érdekében leegyeztetett tűzszünet ellenére légi bombázást hajtott végre egy mariupoli gyermekkórházat támadva - jelentette be szerdán a Reuters hírügynökség beszámolója szerint Pavlo Kirilenko regionális kormányzó. A támadásban 17-en sérültek meg, beleértve egy vajúdó nőt is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadás kapcsán háborús bűnnel vádolta meg Oroszországot. Az ukrán külügyminisztérium fényképeket is közzétett a bombatámadás következményeiről.

Az orosz fél nem ismerte el a támadást. Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet helyettese álhírnek nevezte a szülészeti klinika bombázásáról szóló beszámolókat. Poljanszkij elmondása szerint a kórház egy ideje katonai állomásként funkcionált az ukrán erők számára.