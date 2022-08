Vihar idején ezért tilos zuhanyozni

Vannak bizonyos tevékenységek, amelyeket nem ajánlott nagy viharban csinálni. Nem biztonságos például ablaknál állni, továbbá sokak szerint kerülendő a zuhanyzás és a mosogatás is. Ha szüleink, nagyszüleink óva intettek az ilyesmitől, az nem volt alaptalan – a felvetést szakember is megerősítette.

VIHAR IDEJÉN AKÁR A VÍZVEZETÉKEK KÖRÉBEN IS BELÉNK CSAPHAT EGY VILLÁM. Fotó: Getty Images

A Country Living idézi John Jensenius villámlásspecialistát, aki szerint annak érdekében, hogy teljes biztonságban legyünk otthonunkban, heves zivatarok idején maradjunk távol mindentől, ami vezeti az áramot. E körbe tartoznak a villamos- és vízvezetékek is. Azoknak, akik erre csak legyintenek, mondván, hogy náluk műanyag csövek vannak, a szakember azt üzeni: bizony ők is veszélyben lehetnek. Valójában ugyanis a víz is vezeti az áramot. "Ha kint valamibe belecsap a villám, és néhány pocsolya is van a közelben, akkor a víznél álló embert is érheti villámcsapás" – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Mekkora az esélye egy villámcsapásnak?

Egy a hatszázezerhez – az Amerikai Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség szerint ekkora az esélye annak, hogy éppen belénk csapjon a villám egy viharban. Egyes kutatások szerint viszont még így is sokan szenvednek el valamilyen sérülést villámcsapás következtében: évente 240 ezer ember, akik közül minden tizedik, tehát nagyjából 24 ezer ember az életét veszíti.

Egy átlagos villám 300 millió voltos, ezért nem csoda, hogy súlyos sérüléseket okozhat. A leggyakoribbak a különböző idegkárosodások, amelyek többféle kognitív zavart (például koncentrációs vagy memóriazavart) okozhatnak. Ezek többsége ráadásul maradandó.