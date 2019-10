Veszélyes lehet a fényvisszaverő ruházat

Bizonyos munkakörökben kötelező viseletnek számít a láthatósági mellény, sőt a KRESZ szabályai szerint a lakott területen kívül közlekedő minden embernek kötelező tartania magánál ilyen ruházatot. A mellényen lévő fényvisszaverő csíkokkal komoly balesetek előzhetőek meg, hiszen rossz látási viszonyok között is könnyen észrevehetővé teszik a viselőjüket. Hogyha azonban hosszabb ideig süti a nap, ezek a csíkok annyira felforrósodhatnak, hogy akár égési sérüléseket is okozhatnak a mellény viselőjének bőrén.

Égési sérülést okozott a dzseki

Így járt az az ausztrál férfi is, aki egész nap egy láthatósági dzsekiben dolgozott a forróságban. A negyvenéves férfi a fosszú nap után az otthonában öltözött át, amikor észrevette, hogy a válla alatt egy egyenes vonalban megduzzadt és érzékennyé vált a bőre. A kórházban az orvosok elsőfokú égési sérülést diagnosztizáltak, és arra is rájöttek, miért ilyen szabályos alakzatban égett meg a bőre: a sérült rész ugyanis hozzáért a kabát felforrósodott, fényvisszaverő anyagból készült részéhez.

Akár égési sérülést is okozhat a fényvisszaverő ruházat. Fotó: iStock

A férfi szerint egész nap nagyon melege volt a mellényben, a munkája miatt viszont annak ellenére sem vehette le, hogy napközben 42 fokig is felmelegedett a levegő. Dr. Ioana Vlad, a nyugat-ausztrál Sir Charles Gairdner Kórház orvosa szerint azonban ennél alacsonyabb hőmérsékleten is veszélyes mértékűre forrósodhatnak a kabát fényvisszaverő csíkjai, hogyha azok hosszabb ideig közvetlen napfénynek vannak kitéve. A szalagban lévő apró üveggyöngyök ugyanis bár jól visszatükrözik a gyengébb fényforrásokat is, eközben sokkal nagyobb mértékben melegednek, mint a ruha többi része. A nagy forróság miatt a férfi nem viselt a dzseki alatt más ruházatot, a fényvisszaverő szalag hátoldala így közvetlenül a bőréhez ért.

Az elsőfokú égési sérülések csak a bőr legkülső rétegét érintik, ez a fajta égés nem hólyagosodik fel, és a bőr száraz marad. A tünetek általában 3-6 nap alatt maguktól is megszűnnek, az érintett bőrszakasz felső rétege azonban nagy valószínűséggel lehámlik. A kórház tudomása szerint ez az első eset, hogy egy láthatósági ruházat viselése ilyen panaszokat okozott. Felhívták azonban a figyelmet, hogy a globális felmelegedés miatt egyre veszélyesebb lehet ilyen anyagból készült ruházatot viselni a napsütésben.

