Veszélyes baktériumok vannak a csirkehúsban

Bár a bio címkével ellátott hústermékek rendszerint jóval drágábbak a hagyományos húsoknál, úgy tűnik az egészségünkre is kevésbé ártalmasak. Egy friss kutatás szerint ugyanis a ketreces tartású, antibiotikumokkal nevelt tyúkokban nagyobb arányban találhatóak olyan szalmonellabaktériumok, amelyek ellenállnak a hagyományos gyógyszeres kezeléseknek. A biogazdaságokból származó hústermékekben azonban kevesebb ilyen baktériumot mutattak ki.

Ezért betegszünk meg a csirkehústól

Egy korábbi, amerikai kutatás is kimutatta már, hogy a legtöbb élelmiszer okozta megbetegedésért a csirkehús a felelős. Bár ez a legnépszerűbb húsfajta, amelyből világszerte rengeteget fogyasztanak, a benne található kórokozók súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedéseket is okozhatnak. A betegségek legnagyobb részéért a szalmonellabaktérium felelős, amely az antibiotikumok túlzott használata miatt szuperbaktériummá fejlődhet. Kutatók most a nagyüzemi csirkefarmokról származó húsokat hasonlították össze a biogazdaságokból származókkal, hogy kiderítsék, az előbbiekben valóban nagyobb-e a rezisztens baktériumtörzsek aránya.

A biogazdaságokban nevelt állatok húsában kisebb arányban fordulnak elő antibiotikum-rezisztens baktériumok. Fotó: iStock

A kutatók Pennsylvania különböző üzleteiben közel 2500 húst vásároltak és vizsgáltak meg 2015 és 2017 között. A csirkehús mellett más szárnyast, valamint disznó és marhahúst is elemeztek. Eredményeik szerint a bio címkével ellátott termékekben feleakkora eséllyel fejlődnek ki antibiotikum-rezisztens szalmonellabaktériumok, mint a nagyüzemi tyúktartásból származó húsokban.

Ugyanezek a baktériumok fertőzik meg az embereket is. A szalmonellafertőzés tünetei a fertőzött élelmiszer elfogyasztása után 8-48 órával jelentkeznek. Általában hányingerrel, hányással, hasmenéssel kerülnek orvoshoz a betegek, melyhez hasi görcsök társulnak. Jellemző a hidegrázás, valamint a magas, akár 40 fokoslázis.

Az antibiotikumok túlzott vagy helytelen használata (emberekben és állatokban egyaránt) ahhoz vezet, hogy a baktériumok ellenállóbbá válnak ezekkel a készítményekkel szemben, így megnő a kockázata annak, hogy az antibiotikumok szükség esetén nem lesznek hatékonyak. A 21. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívása ezeknek a baktériumtörzseknek az elterjedése.

Forrás: WebMD