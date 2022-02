Veszélybe kerülhet a magánegészségügyi ellátás

A magánegészségügyi ellátás színvonala hamarosan hanyatlásnak indulhat - nyilatkozta a HVG-nek Váradi Péter, az Önkéntes Pénztárak Szövetségének alelnöke. Szerinte annyira megugrott a magánegészségügyi ellátás iránti igény az országban, hogy annak színvonala az állami ellátásé felé mozdulhat el: a magánklinikákon is nemsokára hiány lehet a minőségi munkaerőből, és a várakozási idők is nőhetnek.

Egyes vélemények szerint az orvosok több pénzért kevesebb beteget fognak ellátni.

Fotó: Getty Images

Váradi a HVG-nek adott interjújában egyebek mellett arról is beszélt, hogy a hálapénz betiltása, az egészségügyi jogviszony bevezetése és a béremelés felbolygatja az állami egészségügyet. Az orvosok szerinte több pénzért kevesebb beteget fognak ellátni. Például azért, mert most már 8 óra munkával megkeresik azt, amit korábban csak másod- vagy harmadállásokkal hoztak össze.

Már a magánegészségügyben is egyre többet kell várni.

Az alelnökkel azonos véleményen van Lantos Gabriella egészségügyi szakértő is. Mint arról beszámoltunk, ő azt mondta korábban, hogy hiába volt a nagyarányú béremelés, és a hálapénz üdvözlendő kivezetése, nem vezettek be semmilyen teljesítményminimumot vagy ösztönzőrendszert. Emiatt azok az orvosok, akik túldolgozták magukat a hálapénz miatt, most pihennek, hiszen ugyanannyit megkereshetnek kevesebb munkával, mint a másodállásokat halmozva. Lantos véleménye szerint ez már komoly ellátási gondokat okoz.

A szakértő arról is beszélt, hogy a magánegészségügyben főként a csípő- és térdprotézisműtéteknél, illetve a szemlencseműtéteknél torlódtak fel a koronavírus-járvány miatt a várólisták. Az ilyen műtéteknél legalább egy évet, Nyugat-Dunántúlon pedig akár két évet is kell várni, még a magánklinikákon is.