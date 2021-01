Vécéhasználati szokások, amelyek megbetegíthetnek

Általában a mellékhelyiséget tartjuk a lakás legkoszosabb részének, így aztán takarításkor ez a tér mindig kiemelt figyelmet kap. Csakhogy a frissen kisikált vécécsésze vagy éppen mosdókagyló csak részei az egyenletnek, mert a fürdőszobai felületek megtisztításával egyenértékűen fontos a kézhigiénia - ha nem fontosabb - hívja fel a figyelmet a health.com.

Fontos az alapos kézmosás és a kéztörlő gyakori cseréje

Aki például a vécén ülve szereti nézegetni a telefonján a közösségi oldalakat, jobb, ha leszokik erről. A levegőbe ugyanis belekerül számos kórokozó, köztük fekáliamaradékok is, amelyek aztán a telefonunk felszínén kiutaznak a mosdóból a lakás többi helyiségébe, és a kezünkre is rákerülnek - onnan pedig akár az arcunkra is.

Az alapos kézmosás szükségességét sem véletlenül hangsúlyozzák olyan sokat a szakértők, hiszen ez a leghatékonyabb és legolcsóbb módja annak, hogy számos betegség terjedését megelőzhessük. Aki viszont nem elég alapos (a kézmosás helyes technikája az, hogy legalább 20-30 másodpercen át mossuk és dörzsöljük a kezünket szappannal és vízzel), az egy rakás kórokozót visz ki a mosdóból. Fontos, hogy rendszeresen használjunk körömkefét is, mivel a körmünk alatt a baktériumok ideális szaporodóhelyet találnak.

Az alapos kézmosás szükségességét sem véletlenül hangsúlyozzák olyan sokat a szakértők. Fotó: Getty Images

Az is extra fertőzésveszélynek teszi ki magát, aki nem rendszeresít külön törölközőt arra, hogy kézmosás után a kezeit törölje meg benne. Minél többen használnak egy kéztörlőt, annál gyakrabban kell cserélni - akár naponta is érdemes lehet. Ennek az az oka, hogy a nedves textilen villámgyorsan elszaporodhatnak a kórokozók, amik aztán kézmosás után törölközéskor villámgyorsan visszakerülhetnek a kezeinkre, onnan pedig bármire vagy bárkire, akit/amit megfogunk vagy megérintünk. Ha nyilvános mosdóban vagyunk, akkor inkább eldobható papírtörlőt használjunk, ne pedig a meleg levegős elektromos kézszárítót, mert kutatások szerint azokról is visszakerülhetnek a baktériumok a frissen megmosott kezeinkre.

Szappanból érdemesebb az adagolós folyékony szappant választani, mint a szappantömböt, főleg például egy munkahelyi mosdóban, mivel annak a felszínén is könnyen megtelepednek a kórokozók. Ha a kézhigiéniával biztosra akarunk menni, akkor használhatunk pluszban kézfertőtlenítőt is, de azt ne felejtsük el, hogy a kézfertőtlenítő használata nem helyettesíti az alapos kézmosást.