Van, akinek az életébe kerülhet a karácsony

A legtöbben el sem tudjuk képzelni a karácsonyt a fahéj, a szegfűszeg és a narancs illata nélkül - milyen lehet az élet, ha valaki olyan mértékben allergiás ezekre, hogy az akár az életébe is kerülhet? A Metro cikke egy ilyen esetet mutat be.

Súlyos betegséget okozhat a karácsonyfa Furcsa, a megfázáshoz hasonló tüneteink vannak az ünnepi időszakban? Lehet, hogy a karácsonyfa áll a panaszok mögött - kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Akire veszélyes a karácsony

Anne Murray, egy 58 éves brit nő így él, súlyos asztmával és számos allergiával küzd, köztük a citrusfélékre és a fahéjra is allergiás. Nemrég megosztotta a történetét a világgal - azt mondja, ő tulajdonképpen örül a skóciai lakóhelyén érvényben lévő szigorú korlátozásoknak, hiszen így nem csak a koronavírus-fertőzést úszhatja meg, hanem sokkal kevesebb számára életveszélyes ingernek is van kitéve.

És az "életveszélyes" jelző nem túlzás, ugyanis Anne élete többször került már veszélybe: 2016 karácsonyán például majdnem végzetesnek bizonyult számára egy kertészetben tett látogatás - ahol valószínűleg a karácsony illatától szédült meg, majd másnapra nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt. Elmondása szerint szorítást érzett a mellkasán, és úgy fájt a háta, mintha elütötte volna egy teherautó. A gyors segítségnek köszönhetően gyorsan felépült, de a mai napig szerencsésnek érzi magát, hogy egy-egy ilyen roham után még életben van.

A súlyos allergiával küzdőkre a karácsony is veszélyes lehet. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Ennek ellenére is azt mondja, szereti a karácsonyt, amit idén a húgával tölt. "Élvezem a karácsonyt, csak nekem tényleg másképp kell csinálnom pár dolgot" - nyilatkozta. Ennek jegyében online vásárol be, és nem fogyaszt a hagyományos ételekből.

Az étkezés egyébként nemcsak az ünnepi időszakban okoz neki fejtörést, de már ő és a barátai is megszokták, hogy amikor étterembe mennek, Anne nem ehet akármit - alapos egyeztetésre van szükség a pincérrel a nő súlyos allergiái miatt.

Emellett még két dolog van, amiben nagyon elővigyázatosnak kell lennie: az egyik, hogy zárt helyen senki más sem ehet például narancsot, ha Anne is ott van. Emiatt ha például korábban repülővel utazott, a légitársasággal is egyeztetnie kellett, hogy a gépen senki ne hámozzon és ne is fogyasszon narancsot. A másik dolog pedig, hogy kézfertőtlenítőből sem használhat akármilyet, csak teljesen citrusmenteset.