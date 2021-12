Szigorú büntetéseket osztanak ki a brit rendőrök azokra a sofőrökre, akiket mikulásjelmezben vagy olyan karácsonyi ruházatban találnak a volán mögött, ami akadályozhatja őket a biztonságos vezetésben. A Mirror cikke szerint a karácsonyi jelmezekben autót vezető emberekre akár 5000 fontos (átszámítva 2,1 millió forintos) pénzbüntetés is kiszabható.

Veszélyes a nagy bakancs és az álszakáll

A tiltás nem csupán a teljes Mikulás-szettre vonatkozik, de minden olyan nagy kabáttal és csizmával járó jelmezre is, ami nehezítheti a járművezetést és növelheti a közúti balesetek kockázatát. A rendőrség félelme nem alaptalan, az elmúlt három hónapban ugyanis a szigetországban 1280 százalékkal megemelkedett a karácsonyi jelmezek iránti online kereslet. A megfelelő lábbeli viselésére külön felhívják a figyelmet, hiszen egy zárt bakancs korlátozza a boka mozgását, ami miatt könnyen rossz pedálra léphet a volánnál ülő. Az álszakállak és nagy, bundás kabátok pedig korlátozzák a sofőr látóterét és a mozdulatai is lassabbak lehetnek, ami egy veszélyes szituációban komoly bajt okozhat.

Veszélyes lehet mikulásjelmezben a volán mögé ülni. Fotó: Getty Images

Közleményében a rendőrség arra is felhívja a figyelmet: a díszes, csillogó ruházatú emberek a volánnál elvonhatják a többi közlekedő figyelmét is, így nemcsak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti a jelmezes sofőr. Az ünnepi időszakban egyébként nemcsak a mikulásruhát viselő embereket, de az ittas vezetőket és szabálytalankodókat is kiemelt figyelemmel szűrik az utakon országszerte.