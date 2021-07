Vágások, horzsolások: mikor forduljunk orvoshoz?

Akármilyen óvatosak is vagyunk, szinte elkerülhetetlen, hogy időnként kisebb balesetek érjenek minket: az ebéd elkészítése közben könnyen megvághatjuk magunkat, de kirándulás, vagy sportolás közben is megjelenhetnek rajtunk horzsolások, zúzódások. Ezen sérülések a legtöbb esetben nem jelentenek igazán komoly veszélyt, és az is megeshet, hogy csak órákkal a balesetet követően fedezzük fel a bőrünkön annak nyomait. Persze ezeket a sebeket is megfelelő módon el kell látni, bizonyos sérülések esetén pedig tanácsos felkeresni az orvost is. Melyek ezek a sérülések?

Egyes sebekkel fontos mihamarabb orvoshoz fordulni. Fotó: Getty Images

Hogyan lássuk el a kisebb vágásokat, horzsolásokat?

Hogyan kell helyesen fertőtleníteni a sebet? Részletek itt.

Bár kevesen gondolnak rá eképpen, de a bőrünk valójában az immunrendszerünk egyik fontos része, sőt az első védvonal, ami meggátolja, hogy a különböző kórokozók a szervezetünkbe jutva betegséget idézzenek elő. Ha nem megfelelően kezeljük a sebet, az lassabban gyógyul, sőt akár el is fertőződhet, aminek súlyos következménye lehet.

Abban az esetben, ha a kültakarónak csupán a legkülső rétege sérül meg, általában csak enyhe, hajszáleres, cseppszerű vérzés alakul ki. Az ilyen felszíni sebeket házilag is jól kezelhetjük, fontos azonban ilyenkor is a fertőtlenítés, nem elég (de a nulladik lépés), hogy a sérült részt egyszerűen csak a csap alá tartjuk és lemossuk. Persze nemcsak magát a sebet, de annak környékét is alaposan fertőtleníteni kell, erre is többféle készítmény áll rendelkezésre. Fontos, hogy a seb környékét és magát a sérülést is csak az arra megfelelő készítményekkel kezeljük, ne cseréljük fel ezeket! Krém, kenőcs, oldat és spray formában is kaphatóak fertőtlenítők, és vannak olyan készítmények, amelyek ezzel egyidejűleg a sérült bőrfelület gyógyulását, hámosodását is elősegítik.

Ha a sebbe valamilyen idegen anyag (üvegszilánk, kisebb kavics, szálka) került, azt fontos eltávolítani, viszont a kezünkkel soha ne nyúljunk bele a sebbe, ezzel ugyanis csak növeljük a fertőzésveszélyt! Helyette használjunk egy fertőtlenített csipeszt, amivel óvatosan kivehetjük a sebbe ékelődött tárgyat anélkül, hogy azt beljebb tolnánk vagy a feszegetéssel károsítanánk a szöveteket. A tisztítást és fertőtlenítést követően a sebet érdemes lefedni, hogy meggátoljuk a további kórokozók bejutását.

Mikor forduljunk mindenképpen orvoshoz?

A sebbe a mellette lévő bőrfelületből, sőt akár a levegőből is juthatnak olyan kórokozók, amelyek miatt elfertőződik. Ennek a seb környékén is jól látható jelei lesznek: a bőr kipirosodik, felduzzad, tapintásra fájdalmassá válik, sőt akár gennyedzeni is kezdhet. Sok esetben a nyirokcsomók is megduzzadnak és a testhőmérséklet is megemelkedik, valamint fáradtság, rossz közérzet lesz rajtunk úrrá. Szintén komoly gondot jelezhet, ha a seb környékén a bőr érzéketlenné válik. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, ne próbáljuk meg a problémát a házi patikánkból kikezelni, minél hamarabb forduljunk szakemberhez!

Ha a felsorolt tüneteket nem is tapasztaljuk, de fokozottan fennáll a fertőzésveszély - például ha állatharapás, -marás, -karmolás vagy egy rozsdás szög okozott mélyebb sérülést - szintén azonnal fel kell keresni egy orvost, hiszen ezek a sérülések megfelelő ellátás hiányában komoly gondot okozhatnak. Amennyiben a sérülés erős vérzéssel jár, illetve a sebbe mélyen belefúródott akár több tárgy is, akkor is jobban járunk, ha az ellátását szakemberre bízzuk.

Szintén fontos konzultálni az orvossal abban az esetben, ha a seb a megszokottnál lassabban gyógyul, esetleg érzékenyebb, nagyobb fájdalmat okoz az indokoltnál. Többféle oka is lehet a lassú sebgyógyulásnak, bizonyos esetben azimmunrendszergyengesége, illetve valamilyen betegség (például keringési zavarok, diabétesz) hátráltatja a regenerációs folyamatot. Fontos ilyenkor, hogy a seb ellátása mellett a háttérben álló folyamatokat is feltérképezzék és kezeljék.

