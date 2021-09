Undorító vágóhídra csapott le a Nébih

Veszélyes kenderteát hívnak vissza.

Undorító vágóhidat leplezett le Hajdú-Bihar megyében a Nébih és a Közbeszerzési Hatóság (KH). Mint kiderült, az üzemből olyan kifogásolt minőségű húskészítményeket (virsli, felvágott egyéb késztermékek) szállítottak óvodák, iskolák és más közintézmények részére, amelyek nemcsak silány minőségűek voltak, de romlottak és több eseteben már kukacosak is - számolt be róla a hatóság. Mint írták, a Közbeszerzési Hatóság átfogó ellenőrzési eljárást indított, és a Nébih ellenőreivel együttműködve, azonos időpontban, közösen végzett helyszíni vizsgálatot a gyártó beszállító telephelyén.

Undorító vágóhidat lepleztek le Hajdú-Bihar megyében. Fotó: Nébih

Penész, rovartetemek, vér

A Nébih és a Közbeszerzési Hatóság munkatársai már az udvari részen is rovarral szennyezett fagyasztott termékeket találtak. A vágóhídon nem biztosították a higiénikus kézmosás feltételeit - tehát kézmosószert, papírtörlőt és kukát - sem, a padlón pedig véres szennyvíz állt. Az eszközfertőtlenítő nem működött, miközben a gépek és berendezések, az oldalfal, a padozat, de még a mennyezet is szennyezett volt, több helyen penészt is találtak. A látottakat tetézte, hogy az egységben a szakemberek nagy mennyiségű rovartetemet is találtak.

15 tonna terméket vontak ki a forgalomból

A Nébih végül mintegy 15 tonna termék forgalomból való kivonását és forgalomba hozatalának tilalmát rendelte el, a vágóhidat pedig azonnali hatállyal bezáratta. A vállalkozás a tájékoztatás szerint együttműködik a hatósággal az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai jogsértések mielőbbi megszüntetése érdekében. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van. A vállalkozás adatai elérhetőek a hatóság jogsértési listáján.