Undorító kenyérgyárat leplezett le a Nébih

Egy november közepén végzett ellenőrzés során súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tárt fel a hatóság az egyik Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben. Az üzem termelőterének és összes raktárhelyiségének falát, mennyezetét, csempeburkolatát, továbbá a berendezések nagy részét és a tárolásra használt műanyag edényeket is feketepenész lepte be. A falakat pókháló és piszok borította, a padló és a munkaasztalok is ragacsosak, szennyezettek voltak - ismertette a Nébih.

Feketepenész lepte be a sütőüzemet. Fotó: Nébih

Rovarok voltak a lisztben

Az üzemi helyiségekben élelmiszeripari használatra alkalmatlan, rosszul takarítható, kopott és törött munkaasztalokat, kiselejtezett íróasztalt használtak. A termelőtérben tárolt nyitott, jelöletlen lisztes zsákokban rovarokat találtak az ellenőrök, a falakról pedig pókháló hullott a nyitott, lisztes csészékbe. Az üzemben közvetlenül a padlón is tároltak alapanyagokat, és a hatóság szakemberei rágcsáló jelenlétét is észlelték az ellenőrzés során. A vizsgálat időpontjában a dolgozók nem viseltek munkaruhát és hajhálót, továbbá érvényes egészségügyi könyvüket sem tudták bemutatni.

600 kiló lejárt élelmiszert találtak

Az ellenőrzés során megközelítőleg 600 kilogramm, nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert azonnali hatállyal kivontak a forgalomból a Nébih ellenőrei. Az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok következtében az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.

A sütőüzem kizárólag az élelmiszerbiztonsági hiányosságok maradéktalan kijavítását követően folytathatja tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van, az érintett vállalkozás adatai megtalálhatóak a jogsértés listán.