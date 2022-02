Undorító édességüzemet zárattak be

Visszataszító állapotokkal szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei az egyik budapesti édespari üzem ellenőrzésekor - olvasható a hivatal honlapján. A súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt az üzem működését felfüggesztették.

Rágcsálókat is találtak

Az egész egység rendezetlen, zsúfolt volt, a padozat, a falak, az eszközök, a berendezések, polcok rendkívül koszosak voltak. A mennyezetről nagy mennyiségű pókháló lógott és mindenhol pergett a festék. A gáz-, villany-, és vízvezetékek is erősen szennyezettek voltak. Az ellenőrzés során a termelőüzemben élő rágcsálót is találtak a szakemberek. A koszos melegítőzsámoly körül a megdermedt cukorszirup több centiméter magasan felhalmozódott, amibe mindenféle szennyeződés beletapadt. A nyújtóasztalok is erősen szennyezettek voltak, a lábazatra rászáradt, szinte rákövesedett a kosz.

Súlyos higiéniai problémákat tártak fel az ellenőrök. Fotó: Nébih

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációt nem vezeti. A Nébih a fenti súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatja majd a tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása kapcsán későbbre ígértek részleteket az ellenőrök.