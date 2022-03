Ukrán atomerőművek orosz kézen: veszélyben vagyunk?

Az 1984 és 1995 között épült zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb, a világon pedig a kilencedik legnagyobb atomerőműve. Hat reaktorral rendelkezik, amelyek egyenként 950 MW teljesítményűek, és összesen 5700 MW teljesítményűek, ami nagyjából négymillió háztartás számára elegendő energia. Normál körülmények között Ukrajna villamosenergia-termelésének egyötödét, és az ország nukleáris erőművei által termelt energia közel felét állítja elő.

A legfrissebb hírek szerint az orosz erők reggelre elfoglalták a világ egyik legnagyobb ukrán atomerőművét, Zaporizzsját. Ezen kívül még három atomerőmű működik Ukrajnában, egyelőre ukrán ellenőrzés alatt (lásd keretes írásunkat). Az Ukrán Nukleáris Szabályozás Állami Felügyeletének Facebook-oldala péntek reggel fél nyolckor azt közölte, hogy az orosz hadsereg átvette az irányítást a létesítmény felett. Ezt később a brit hírszerzés is megerősítette. Az ukrán felügyelőség szerint továbbra is az ukrán alkalmazottak dolgoznak a telephelyen, az operatív személyzet pedig ellenőrzi az erőműblokkok biztonságos állapotát. A kettes és hármas blokkot hajnalban lekapcsolták a hálózatról, és a nukleáris létesítményeket lehűtik. Azt is írták, hogyEzt később megerősítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a Fehér Ház is.