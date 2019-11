Új húsevőbaktérium-fertőzést fedeztek fel

Új, különösen agresszív húsevőbaktérium-fertőzést fedeztek fel az orvosok, amely akkor terjed el testszerte, amikor két különböző mikrobatörzs összefog, hogy legyőzzék a beteg szervezetét - számolt be róla a The Guardian online kiadása. Mint írják, a páciens minden végtagját amputálni kellett, miután kialakult nála a nekrotizáló fasciitis, egy olyan ritka bakteriális fertőzés, ami az esetek harmadánál halálos, még akkor is, ha a kezelés adott.

Csak úgy tudták megmenteni a beteget, hogy amputálták a végtagjait. Fotó: iStock

Ez egy kontrollálhatatlan fertőzés, ami súlyosan károsítja a szöveteket - magyarázta Rita Colwell, a Marylandi Egyetem mikrobiológusa, aki a legutóbbi eseten dolgozott. A nekrotizáló fasciitisről szóló orvosi jelentések szerint afertőzésakár 5 cm/órás sebességgel is terjedhet. Az Egyesült Államokban mindössze 250 ezerből egy ember kapja el, míg Kelet-Európában ennél kicsit gyakoribb, itt 100 ezer emberre egy ilyen eset jut.

A "piócabaktérium" két törzse

A nekrotizáló fasciitist leggyakrabban a Streptococcus pyogenes nevű gennykeltő baktérium okozza, de más mikrobák is felelőssé tehetőek a betegség kialakulásában. Ez a rendkívül romboló hatású állapot általában akkor alakul ki, amikor a bélben és torokban előforduló baktériumok megfertőznek egy vagy több sebet, s így elkezdenek terjedni a szövetek mélyén. Képesek elpusztítani a bőr és izomszöveteket, sőt, a véráramba kerülve a létfontosságú szerveket is megtámadják.

A húsevőbaktérium-fertőzés tünetei Az első tünetek általánosak: borzongás, hidegrázás, gyengeség, rossz közérzet, izomfájdalom. Emellett a fertőzött terület piros, fájdalmas és duzzadt lesz. Igen rövid idő alatt ellilul, bíborvörössé válik és növekedni kezd. Ezt követően elhal, elfeketedik, szétreped, megnyílik, genny folyik belőle. A folyamat borzasztó gyorsan halad előre, mindez egy-két óra alatt lezajlik.

A beteg - kinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra - vizsgálata során kiderült, hogy fertőzését az Aeromonas hydrophila nevű, "piócabaktériumként" is ismert, erősen antibiotikum-rezisztens mikroba okozta. Kezdetben a fertőzés nem tűnt különösebben súlyosnak, ám amikor elérte a máját, akkor szinte azonnal elterjedt az egész szervezetben, s így életveszélyessé vált a beteg állapota. Az orvosok tanácstalanul álltak a tünetek ilyen fokú súlyosbodása felett, ezért még a betegtől vett minták genetikai összetételét is megvizsgálták. Kiderült, a fertőzést két egymástól külön álló Aeromonas baktérium törzs okozta (NF1-nek és NF2-nek nevezték el őket), amik - mint az egérkísérletek során feltárták - egyenként csak lokális, a szervezet által könnyen legyőzhető fertőzéseket okoztak, ezek pedig nem támadták meg a szerveket, nem kerültek a véráramba.

Halálos kombináció

Amikor azonban mindkét törzs egyszerre volt jelen, halálos kombinációt alkottak. A tesztek azt mutatták, hogy az NF2 által felszabadított toxinok elpusztították az izomszövetet, és lehetővé tették a második törzs, az NF1 bejutását a véráramba, így a kombinált fertőzés gyorsan elterjedt a szervekben. A beteg életét csak úgy tudták megmenteni, hogy mindkét lábát térd alatt, s mindkét karját könyök alatt amputálták.

Nem jók az esélyek Nem túl jók a gyógyulási esélyek, a betegek háromnegyede belehal a fertőzésbe. Ha az érintettnek nincs cukorbetegsége, más alapbetegsége, daganata, vérképzőszervi-betegsége, nem alultáplált és nem idős, akkor jobbak az esélyei.

A diagnózis Aeromonas hydrophila fertőzés volt, de valójában ennél sokkal bonyolultabb - mondta Colwell. "Ez a polimikrobiális fertőzés tipikus esete volt, ráadásul nagyon kifinomult, mivel ugyanazon faj két törzse okozta. Az egyik törzs olyan enzimet termel, amely lebontja a szövetet, ami lényegében lehetővé teszi a másiknak, hogy a rendszerbe vándoroljon, és megfertőzze a májat és a lépet."

Sok olyan másodlagos fertőzés alakulhat ki, ahol a páciensnek adott antibiotikum elpusztítja az egyik mikrobatörzset, ám helyét érintetlenül átveheti egy másik, amire nem hatott a szer. "Az orvosoknak tudniuk kell, hogy ilyenkor mi történik. Olyan korban élünk, ahol értenünk kell a polimikrobiális fertőzéseket" - mondta.

Forrás: The Guardian