Túl sok helyen használnak kemoterápiát

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nő a traumatológiai ellátás állami támogatása. A fix díjakra ebben az évben 3,4 milliárd forintot, jövőre további 10 milliárd forintot fordít a költségvetés, 2020-tól pedig ezen ellátás finanszírozására 9,5 milliárdot adnak.

Ezek a nemzetek töltik a legtöbb idejüket kórházban - a részletekért olvassa el cikkünket!

Több pénz, kevesebb ágy

A Népszava azt írta, Kásler Miklós a kormánypárti sajtó képviselőit, illetve az országos intézetek vezetőit hétfőn tájékoztatta a finanszírozás növeléséről. Utóbbiaknak arról is beszélt, hogy készül egy struktúraátalakítás, amelynek része lesz a "kórházi ágyszám korrekció" is. Példaként azt hozta fel a tárcavezető, hogy most az országban 140 helyen zajlik kemoterápiás kezelés, miközben - szerinte - ennek a fele is elegendő lenne.

Adott is, de el is vesz az állam. Fotó: iStock

A lap információi szerint országosan 200 traumatológia ággyal lesz kevesebb a mostani 2706-nál, a fővárosban üzemelő 676 baleseti sebészeti ágyból pedig 638 marad. Itt két traumacentrum közül a Szent János kórház veszít 10, a Péterfy Baleseti Központja pedig 28 ágyat.

Tavasz óta húzódik az ügy

Mint azt korábbi cikkünkben mi is megírtuk, a traumatológusok tavasz óta tiltakoznak az elégtelen finanszírozás miatt, szerintük ugyanis olyan kritikussá vált a szakember- és az eszközhiány, hogy az veszélyezteti a betegek ellátását. Azt is kilátásba helyezték, hogy ha nem változik a helyzet, október elsejével az Országos Baleseti Intézet mind a 68 orvosa beadja rendkívüli felmondását.

Ez végül nem következett be, ugyanis Kásler Miklós és Csiki Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára ígéretet tett arra, hogy a kormányzat az önkormányzati választás után dönt a Magyar Traumatológus Társaság (MTT) és az Emmi által közösen elkészített tervezetről, és szeptember 1-jéig visszamenőleg korrigálja a finanszírozást. Az intézet orvosai október 31-ig adtak haladékot a szükséges kormányzati intézkedésekre.