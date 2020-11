Tigrisszúnyogok jelentek meg Pécsen

Terjeszthetik-e az új típusú koronavírust szúnyogok? Részletek itt.

A nem őshonos szúnyogfajok megtelepedése az egész kontinensen komoly kockázatot jelent. A rovarok számos - nem csak trópusi eredetű - vírust képesek meghonosítani, alkalmazkodóképesek és szaporák, ezért folyamatos monitorozásuk kiemelten fontos - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Virológiai Laboratórium. Az utóbbi időben Pécs mellett Magyarország különböző területein felbukkant már például a koreai szúnyog (Aedes koreicus), a japán bozótszúnyog (Aedes japonicus) és a tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is. Utóbbi pécsi jelenlétét speciális csapdák segítségével és a legmodernebb molekuláris biológiai módszerekkel igazolták a kutatók.

Pécsen is megjelentek a tigrisszúnyogok, de még kérdéses, meg tudnak-e telepedni. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A szakemberek szerint Pécs esetében egyelőre a faj megjelenéséről lehet beszélni, az idén ősszel lerakott tojások téli túlélésétől is függ majd, hogy képes lesz-e megtelepedni és tovább szaporodni a városban. A kutatók jelenleg kiterjedt genetikai vizsgálatokat folytatnak, hogy megállapítsák, honnan érkezhettek a szúnyogok, emellett folytatják a kórokozók felderítését és vizsgálatát is. Mindehhez a lakosok segítségét is várják. A ház körüli időszakos vízterek felszámolásával nemcsak a szúnyogok szaporodásának visszaszorításában tud bárki aktívan részt vállalni, de az új fajok felderítésében is. A "Mosquito Alert" nevű telefonos applikáció segítségével egyszerűen jelezhetik a kutatók számára, ha például tigrisszúnyoggal vagy bármely más idegenhonos szúnyogfajjal találkoztak.

A pécsi virológusok évek óta foglalkoznak csípőszúnyogok széleskörű kutatásával, valamint a várossal szoros együttműködésben már öt éve végzik a szúnyogok folyamatos monitorozását. Ennek köszönhető, hogy Pécsen - az országban egyedülálló módon - a helyi szúnyogfaunáról és annak változásáról naprakész és folyamatosan frissülő információk állnak rendelkezésre.