Sokat elárul rólunk az, hogyan használjuk a telefont

Az esetek több mint harmadában egy anonim tömegből is pontosan be lehet azonosítani egy adott embert az alapján, hogy milyen módon használja a mobiltelefonját - állítják a Lancaster és Bath Egyetem kutatói egy frissen publikált tanulmány eredményeire hivatkozva. A MedicalXpress oldalán is publikált kutatás szerint telefonhasználati szokásaink csaknem olyan egyediek, mint az ujjlenyomatunk, így hiába tiltjuk le a személyes adataink megosztását, könnyen felismerhetővé válhatunk pusztán azáltal, hogy milyen gyakorisággal használunk bizonyos telefonos applikációkat, vagy böngésszük a közösségi oldalakat.

Dr. Heather Shaw pszichológus és kutatótársai 780 ember okostelefonos adatait elemezték a tanulmányhoz. Létrehoztak egy statisztikai modellt, melybe összesen 4680 napnyi alkalmazáshasználati adatot töltöttek fel a vizsgált emberektől. Ezeket az adatokat felhasználva az algoritmus megtanulta, hogy egy-egy vizsgált személy milyen módon használja a telefonját, például milyen gyakran pillan a képernyőre, milyen híreket olvas vagy hányszor nyit meg bizonyos alkalmazásokat.

Felismerhetőek vagyunk az alapján, hogyan használjuk a telefont. Fotó: Getty Images

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a feltöltött adatok alapján az algoritmus képes-e azonosítani a későbbiekben is az adott személyt csak és kizárólag a telefonhasználati szokásai alapján. Ezt meglepően jó arányban meg is tette: pusztán hat napnyi telefonhasználati adat alapján már az esetek több mint harmadában felismerte a vizsgált személyt a progam.

Ez alapján a kutatók arra figyelmeztettek, hogy az okostelefonok szokásos tevékenységnaplójához hozzáférést biztosító szoftverek akkor is árulkodhatnak a felhasználó személyazonosságáról, ha kijelentkezett a fiókjából. Mindez hasznos lehet például a rendőrség számára, hogyha egy körözött személyt szeretnének megtalálni, viszont ugyanúgy megkönnyíthet bizonyos bűnelkövetéseket, ha távolról is nagy arányban beazonosíthatnak egy adott személyt.