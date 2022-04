Sebgyógyítás sebtében

Bármilyen otthon történt sérülés esetén ajánlott a sérült bőrfelület lemosása hideg folyóvízzel, a fertőtlenítés és a steril gézlappal való befedés.a megégett területet tartsuk hideg víz alá 10-15 percig, így egyrészt az erek összehúzódása révén mérsékeljük a szervezet folyadékvesztését. Másrészt a hűtőhatás a fájdalom enyhítésében is segít. Az égés, forrázás után savóval teli hólyagok jelenhetnek meg, melyek átszúrása szigorúan tilos! Nagyobb területre kiterjedt égési sérülések esetén feltétlenül forduljunk orvoshoz, aki a sérült bőrfelület ellátásán kívül a szervezet által veszített folyadék mennyiség pótlásáról is gondoskodik.kezeléséhez az érintett terület hideg vizes öblítése általában elegendő a fájdalom enyhítésére. Ha a sérülés mélyebbre hatol a bőr felső rétegénél, ha a seb nagyobb kiterjedésű, vagy erősen vérzik, akkor orvosi segítségre van szükség."orvosi esetek": Akár tetanusz oltás adására is sor kerülhet.

Fertőtlenítők - Mikor melyiket?

A kereskedelmi forgalomban kapható szappanok és tisztítószerek többségének nincs kifejezett fertőtlenítő hatása. Arra alkalmasak csupán, hogy a bőrfelületen összegyűlt szennyeződéseket, elhalt hámsejteket és az átmenetileg megtapadt baktériumokat eltávolítsák. A mindennapos tisztálkodás során azért sincs szükség fertőtlenítő szerek használatára, mert a bőrflórához tartozó jótékony hatású baktériumok is elpusztulhatnak.

A hámosítást elősegítő készítmények védőréteget képeznek a bőrön, és így azt erősebbé, ellenállóbbá teszik. Fokozzák a szövetek regenerálódását, sarjadzást elősegítő hatásuk van. Az ebbe a csoportba tartozó szerek szinte mindegyike, használatuk során mellékhatásról nagyon ritkán számoltak be.A hámosító kenőcsök terápiás felhasználásai:Fontos szem előtt tartani, hogy mély sebek, súlyos fagyás és égési sérülések, nagy területre kiterjedő illetve gyakran kiújuló bőrbetegségek esetén aA hámosító kenőcsök használata csak kisebb fokú, enyhe hámkárosodással járó bőrtünetek kezelésében lehet indokolt. Amennyiben a tünetek 1-2 hét eltelte után nem javulnak, szakorvoshoz kell fordulni, aki a diagnózis megállapítását követően célzottan fogja kezelni a szűnni nem akaró bőrbetegséget.Azvirágzatának különböző gyógyszerformákban való alkalmazása a sebek, sérülések gyógyításának legjobb és leggyakrabban használt növényi eredetű gyógyítási módjának tekinthető.Azkenőcs, tinktúra formájában külsőleg alkalmazva kisebb zúzódások, horzsolások, oltás utáni vérömlenyek, rovarcsípések okozta gyulladások, ízületi bántalmak gyógyítására hatásos szernek bizonyult.Azvirágzatának kivonata gyógyuló sebek, gyulladt bőrfelület kezelésére használható. Immunerősítő tulajdonsága révén a kamilla a bakteriálisan felülfertőzött sebek orvoslásában is helyet kap.Sajnos nem ritka, hogy az árnika és a kamilla használata közben allergiás bőrreakció alakul ki a szekszviterpén tartalom miatt, ilyenkor javasolt e szerek elhagyása.virágzatának gyógyászati felhasználásai közül megemlítendő a nehezen gyógyuló sebek, nyálkahártya és bőrgyulladások, fekélyek és enyhébb fokú égési sérülések külsődleges kezelése. A gyógynövény aktív hatóanyagai révén képes a gyulladásos folyamatokat csökkenteni, a hámosodást elősegíteni, és védelmet biztosít a baktériumokkal szemben a sérült területeken.a, hogy a bőrfelület folyamatossága megszakad és a sérülés helye "nyitott kapuként" szolgál a mikroorganizmusok számára.használata széles körben elterjedt a hámfelszín, sebek és fekélyek kezelésében. A hintőporokkal a seb valamint a sebkörnyék megtisztítása után az egész seb felületét kell vékony rétegben beszórni.A sebgyógyításra ajánlott készítmények hatóanyagai lehetnek antibakteriális szerek, érzéstelenítők és enzimek.Az(klóramfenikol, oxitetraciklin, szulfonamid származékok) tartalmazó sebhintőporok terápiás felhasználása között szerepel a szennyezett, fertőzött, nehezen gyógyuló, váladékozó, gennyes sebek gyógyítása. Az antibiotikumos helyi kezelést követően a gombák és a rezisztens mikroorganizmusok elszaporodása miatt felülfertőződés is létrejöhet, ilyen esetben hintőport ne használjunk, a bőrgyógyász szakorvos által javasolt "kombinált" készítményeket kell alkalmazni., hogy számos sebgyógyításra szánt készítmény tartalmazhat karbamid segédanyagot, amely elősegítheti bizonyos hatóanyagok nagyobb mértékű, bőrön keresztüli felszívódását. A sérült területre felvitt, nagy mennyiségű szteroid is jobban beszívódik, főleg, ha fedőkötést is használunk. Ezt érdemes lehetőleg elkerülni, mert a helyi szteroidok olyan erős mellékhatásokat válthatnak ki, mint amilyeneket egyébként csak a szisztémás, a szervezet egészét érintő kezeléseknél.A károsodott bőrfelszín, fájdalmas bőr- és nyálkahártya-elváltozások érzéstelenítésére lidokaint is használhatunk. Alkalmazása kezd háttérbe szorulni, mert egyrészt csak tüneti kezelést jelent, másrészt a sérült területekre helyezve könnyen bejut a vérkeringésbe, és ennek következtében súlyos szív- és érrendszeri zavart okozhat.Azk sebtisztító hatásúak, gyorsítják a szövetek gyógyulási folyamatát, a sebváladékokat enzimatikus úton dolgozzák fel és távolítják el. Csak orvos rendelheti el használatukat, ezek a szerek vénykötelesek.A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenységről minden esetben azonnal tájékoztatni kell a kezelőorvost, aki a beteg beszámolója alapján fogja meghatározni, illetve módosítani a gyógyszeres kezelés lépéseit.