Rákkeltő anyag egy magyar ásványvízben

A blikk.hu azt írja, hogy a vegyület, amely még 260 méter mélyen is kimutatható, a PVC gyártásához is használt vinil-klorid, amely a WHO- és az EU-besorolások szerint is 1-es kategóriájú rákkeltő anyag.

Rákkeltő anyagot találtak egy magyar ásványvízben. Fotó: iSotck

Németh Csaba, a lapnak nyilatkozó igazságügyi szakértő, hidro- és mér­nökgeo­lógus szerint kirívó környezetszennyezés történhetett még évtizedekkel ezelőtt a közeli BorsodChemnél. "Ki merem jelenteni, hogy mérgező vegyület került a talaj mélyebb rétegei­be, és az most érte el a kút környékét. Régen ugyanis, amikor még az állam volt a Borsodchem tulajdonosa, úgy ítélték meg, hogy a veszélyes anyagok tárolásához nincs szükség betonmedencékre, agyagmedencét használtak, ezeket egy ideig nem szigetelték" - magyarázta.

A szakember három mérést is végzett, mintát vett a kútból, a kevert vízből és a talajvízből is. A mintákat laboratóriumban elemezték és az eredményből kiderült, hogy a megengedett érték (0,5 mg/I) majd hússzorosa, 9,9 mg/I vinil-klorid volt a vízben és a talajban is.